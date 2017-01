Steht Novo Nordisk vor dem großen Comeback?

Liebe Leser,

Aktionäre des dänischen Insulinherstellers Novo-Nordisk haben ein grottenschlechtes Jahr hinter sich. In der Spitze verlor die Aktie im Jahresverlauf fast 45 Prozent und rutschte zeitweilig unter die Marke von 30 Euro. Zum Jahresbeginn 2016 notierte das Papier noch bei knapp 54 Euro. Grund für diese extrem schwache Kursentwicklung war die Anpassung der Prognosen nach unten, sowohl für das abgelaufene, als auch für die kommenden Geschäftsjahre. So soll der operative Gewinn auf längere Sicht nur noch um fünf Prozent anstatt ursprünglich zehn Prozent p.a. wachsen. Trotzdem bleibt der Weltmarkführer für Insulin in einem absoluten Wachstumsmarkt tätig. Allein die immer weiter steigende Weltbevölkerung lässt die Zahlen der Diabetes-Patienten ebenfalls weiter nach oben schnellen.

Kurspotential bis 40 Euro

Im November hat die Aktie zweimal das Niveau von 29,40 Euro erfolgreich getestet und ist seitdem rund 20 Prozent gestiegen. Gelingt jetzt noch der nachhaltige Sprung über das Niveau von 35 Euro, dann ist mit der 200-Tage-Linie erst bei rund 40 Euro der nächste Widerstand in Sicht. Die große Zeit der Leiden könnte also für die Aktionäre der Dänen in diesem Jahr ein Ende haben.

