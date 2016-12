Steht JinkoSolar vor dem ABGRUND?

Liebe Leser,

JinkoSolar galt an der Börse lange als ein Garant für schnell ansteigende Kurse. In den letzten Wochen und Monaten geriet der Solarmarkt aber mehr und mehr unter Druck. Überkapazitäten ließen die Preise regelrecht schmelzen, was den betroffenen Unternehmen natürlich die Bilanzen verhageln. Während JinkoSolar in diesem Jahr noch zu den 100 am schnellsten wachsenden Unternehmen weltweit zählt, könnte sich das 2017 schon wieder ändern. Zumindest Experten warnen derzeit vor einer möglichen Konsolidierung, die neben JinkoSolar auch weitere Mitbewerber treffen könnte.

Schrumpft JinkoSolar zweistellig?

Experten rechnen für das laufende Jahr mit einem Umsatz von etwa 3,23 Milliarden USD, was ein merkliches Plus zum letzten Jahr bedeutet. Für 2017 wird aber ein herber Rückgang prognostiziert. Demnach sollen die Umsätze auf 2,82 Milliarden USD fallen, was einem Rückgang von über 12 Prozent gleichkäme! Natürlich handelt es sich dabei derzeit nur um Kaffeesatzleserei und es ist noch längst nichts in Stein gemeißelt. Dass die Wolken sich für JinkoSolar aber immer weiter zuziehen, ist aber nicht von der Hand zu weisen. Das mittlerweile 15.000 Mann starke Unternehmen kann sich auf vorherigen Erfolgen nicht ausruhen und bekommt es jetzt nach einer langen Phase der Euphorie mit ganz neuen Herausforderungen zu tun.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

