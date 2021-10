Steht ein Crash an der Börse bevor? Das sagen die Daten, auf die man sich konzentrieren sollte

Wichtige Punkte

Die Anzeichen für einen zweistelligen Rückgang an der Börse mehren sich.

Die Geschichte zeigt, dass jeder einzelne Crash oder jede Korrektur eine Kaufgelegenheit für langfristige Investoren ist.

Ein Trio aus Wachstums-, Substanz- und Einkommensaktien wäre die perfekte Kaufgelegenheit, wenn der jüngste Ausverkauf anhalten sollte.

In den letzten anderthalb Jahren haben die Anleger den größten Aufschwung in der Geschichte erlebt, den ein Bärenmarkt je erlebt hat. In weniger als 17 Monaten hat sich der Richtwert S&P 500 (WKN: A0AET0) verdoppelt, nachdem er während der ersten Welle der Coronavirus-Pandemie innerhalb eines Monats ein Drittel seines Wertes verloren hatte.

Aber dieser perfekte Marsch nach oben könnte auf Schwierigkeiten stoßen.

Am vergangenen Montag, dem 20. September, erlitt der S&P 500 den größten Verlust in einer einzelnen Börsensitzung seit Mai. Könnte dies eine Trendwende für den breiten Markt oder sogar einen Crash an der Börse bedeuten? Im Folgenden erfährst du, was die Daten vermuten lassen und was du als Reaktion auf diese Bedenken tun solltest.

Die Anzeichen für zweistellige Kursverluste an der Börse verdichten sich

Bevor ich auf die Daten eingehe, möchte ich eine sehr wichtige Information vorausschicken. Es ist absolut unmöglich, genau vorherzusagen, wann es an der Börse zu einem Crash oder einer Korrektur kommt, wie stark sie ausfällt oder wie lange sie andauert. Dennoch gibt es eine wachsende Zahl von Warnzeichen, die darauf hindeuten, dass es im zweistelligen Prozentbereich nach unten gehen wird.

Zunächst einmal hat der S&P 500 eine unheimliche Erfolgsbilanz, denn er fällt immer dann deutlich, wenn die Bewertungen sehr hoch sind, wie es jetzt der Fall ist. In den letzten 151 Jahren hat das Shiller-Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des S&P 500 fünfmal die Marke von 30 überschritten und gehalten, so auch jetzt (Shiller-KGV von 36,7, Stand: 21. September). Beim Shiller-KGV werden die inflationsbereinigten Gewinne der letzten 10 Jahre untersucht. In den letzten vier Fällen, in denen das Shiller KGV über 30 lag, fiel der Index anschließend um mindestens 20 %.

Die Margenverschuldung ist ein weiterer Grund zur Sorge. Margin Debt beschreibt den Geldbetrag, den sich Anleger gegen Zinsen leihen, um Wertpapiere zu kaufen. Es ist zwar nicht ungewöhnlich, dass die nominalen Margin-Schulden im Laufe der Zeit steigen, aber es ist ungewöhnlich, dass die Margin-Schulden in einem einzigen Jahr um 60 % oder mehr steigen. Im letzten Vierteljahrhundert ist das nur dreimal passiert: Unmittelbar vor dem Platzen der Dot-Com-Blase, unmittelbar vor der Finanzkrise und im Jahr 2021. Eine Kaskade von Nachschussforderungen könnte sehr schlechte Nachrichten für den gesamten Markt sein.

Die Geschichte ist auch nicht der Freund des Marktes, zumindest nicht kurzfristig. Wenn wir uns ansehen, wie der S&P 500 nach jedem der acht vorangegangenen Bärenmärkte seit 1960 reagiert hat, sehen wir, dass er innerhalb der ersten 36 Monate nach dem Tiefpunkt eines Bärenmarktes ein oder zwei Rückgänge von mindestens 10 % verzeichnete. Mit anderen Worten: Die Erholung von einer Rezession oder einem angstinduzierten Ereignis ist ein Prozess, der mit Problemen behaftet ist. Nach 18 Monaten haben wir immer noch keine Probleme gehabt.

Die Geschichte ist eigentlich einer der größten Verbündeten der Investoren

Auch wenn die Geschichte vermuten lässt, dass der S&P 500 eher früher als später in Schwierigkeiten geraten könnte, ist die Geschichte auch einer der besten Freunde der Anleger.

Seit 1950 hat der Richtwert S&P 500 38 zweistellige Rückgänge erlebt. Jeder einzelne dieser Rückgänge wurde schließlich durch eine Erholung wieder mehr als ausgeglichen. Mit anderen Worten: Jeder einzelne Absturz oder jede Korrektur in der Geschichte war eine Kaufgelegenheit, solange du deine Investitionen in Jahren und nicht in Tagen, Wochen oder Monaten misst.

Ein weiterer Punkt, der bei zweistelligen Rückgängen des S&P 500 zu beachten ist, ist die Tatsache, dass sie meist nicht sehr lange andauern. In den 38 Crashs und Korrekturen seit 1950 brauchte der S&P 500 durchschnittlich 188 Tage, um vom Höchststand zum Tiefststand zu gelangen. Das sind etwa sechs Monate. In der Zwischenzeit hat der Markt eine wesentlich längere Zeit im Bullenmarkt verbracht.

Willst du einen weiteren Beweis dafür, dass die Zeit und die Geschichte auf der Seite der Anleger sind? Anfang des Jahres veröffentlichte Crestmont Research einen Bericht, der zeigt, dass die 20-jährige Gesamtrendite des S&P 500 (einschließlich Dividendenausschüttungen) zwischen 1919 und 2020 nie negativ war. Das heißt, wenn du alle 102 Endjahre zwischen 1919 und 2020 betrachtest, wäre die durchschnittliche jährliche rollierende 20-Jahres-Gesamtrendite positiv gewesen.

Die Geschichte ist ziemlich eindeutig, wenn es um Crashs und Korrekturen geht: Langfristig orientierte Investoren sollten kaufen und nicht aussteigen.

Drei perfekte Beispiele für Aktien, die man im Falle eines Crashs kaufen sollte

Da die langfristigen Daten zweifellos für Optimisten sprechen, hier drei Aktien, die man kaufen sollte, falls der überdurchschnittliche Rückgang vom letzten Montag zu einer ausgewachsenen Korrektur oder gar einem Crash wird.

Facebook

Für Investoren, die in Wachstumsaktien investieren, ist der Social-Media-König Facebook (WKN:A1JWVX) bei zweistelligen Kursrückgängen eine unglaublich solide Ergänzung. Facebook hatte Ende Juni knapp 3,5 Milliarden monatlich aktive Nutzer. Das sind etwa 44 % der Weltbevölkerung, die monatlich ein Medium des Unternehmens besuchen. Werbetreibende sind sich bewusst, dass sie auf keiner anderen Plattform mehr Aufmerksamkeit für ihre Werbebotschaft bekommen als auf Facebook, weshalb das Unternehmen eine so beeindruckende Preissetzungsmacht hat.

Hinzu kommt, dass Facebook noch nicht einmal annähernd in der Lage ist, seine gesamten Vermögenswerte zu monetarisieren. Obwohl das Unternehmen mit Instagram und seiner gleichnamigen Website Werbeeinnahmen erzielt, sind Facebook Messenger und WhatsApp, zwei der meistbesuchten Plattformen der Welt, noch nicht in nennenswertem Umfang monetarisiert worden.

Auch die Oculus-Geräte von Facebook sollten nicht übersehen werden. Facebook strebt eine Führungsrolle im Bereich der virtuellen Realität an, die einer der am schnellsten wachsenden Trends des Jahrzehnts sein dürfte.

CVS Health

Anleger, die in Value-Aktien investieren wollen, sollten die Apothekenkette CVS Health (WKN:859034) kaufen, wenn der breite Markt einbricht. Da die Menschen sich nicht aussuchen können, wann sie krank werden oder welche Krankheit(en) sie bekommen, ist die Nachfrage nach verschreibungspflichtigen Medikamenten in der Regel ziemlich konstant, egal wie gut oder schlecht die Börse läuft.

Was CVS von den meisten seiner Konkurrenten unterscheidet, ist die vertikale Expansion. Anstatt weitere Apotheken zu kaufen, hat CVS Ende 2018 den Krankenversicherer Aetna übernommen. Die Erhöhung der organischen Wachstumsrate von CVS durch das Krankenversicherungsgeschäft von Aetna gibt den mehr als 20 Millionen Mitgliedern von Aetna einen Grund, im Apotheken-Ökosystem von CVS Health zu bleiben.

CVS spricht seine Kunden auch an der Basis an, indem das Unternehmen in den USA bis zu 1.500 HealthHUB-Kliniken eröffnet, die Patienten mit chronischen Erkrankungen mit Ärzten oder Fachärzten in Kontakt bringen sollen.

Die Aktien von CVS werden für etwas mehr als das 10-fache des für 2021 prognostizierten Gewinns pro Aktie gehandelt.

U.S. Bancorp

Willst du Wert und Einkommen? Die Aktie der führenden Regionalbank U.S. Bancorp (WKN:917523) wäre die perfekte Aktie, um sie während eines Crashs oder einer Korrektur zu kaufen. Die Aktie ist derzeit für das 11-fache der für dieses Jahr erwarteten Gewinne zu haben und bietet eine Spitzenrendite von 3,3 %.

Ein Grund dafür, dass U.S. Bancorp gemessen an seiner überdurchschnittlichen Kapitalrendite immer wieder zu den besten Banken gehört, ist der Verzicht auf risikoreichere derivative Investitionen. Die Konzentration auf das Wachstum von Krediten und Einlagen war noch nie ein sexy Aspekt des Bankgeschäfts, aber es hat U.S. Bancorp geholfen, tickende Zeitbomben im Kreditportfolio zu vermeiden. Deshalb erholt sich das Unternehmen schneller von Rezessionen als seine Konkurrenten.

Ein weiterer Grund, warum sich U.S. Bancorp abhebt, sind ihre aggressiven digitalen Investitionen. Nur wenige Kunden haben das digitale Banking mit so offenen Armen aufgenommen wie die Kunden der U.S. Bank (U.S. Bancorp ist das Mutterunternehmen der U.S. Bank). Da immer mehr Verbraucher auf Online- oder Mobile-Banking umsteigen, kann U.S. Bancorp ihre Filialen konsolidieren und ihre zinsunabhängigen Kosten senken.

Der Artikel Steht ein Crash an der Börse bevor? Das sagen die Daten, auf die man sich konzentrieren sollte ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2021

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2021.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, der möglicherweise nicht mit der "offiziellen" Empfehlungsposition eines The Motley Fool Premium-Beratungsdienstes übereinstimmt. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Randi Zuckerberg, ehemalige Direktorin für Marktentwicklung und Sprecherin von Facebook und Schwester des CEO Mark Zuckerberg, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Dieser Artikel wurde von Sean Williams auf Englisch verfasst und am 25.09.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Facebook. The Motley Fool empfiehlt CVS Health.

Motley Fool Deutschland 2021