Steht ein Crash an der Börse bevor? Darauf deuten die Daten hin

Wichtige Punkte

Abstürze und Korrekturen sind weitaus häufiger, als du dir wahrscheinlich vorstellen kannst.

Geduld ist das effektivste Werkzeug, das Investoren haben.

Ein Trio von bewährten Aktien wäre perfekt, wenn es in naher Zukunft zu einem Crash kommen sollte.

In den letzten 17 Monaten haben die Investoren eine historische Rallye erlebt. Seit dem Tiefpunkt am 23. März 2020 hat sich der der S&P 500 (WKN: A0AET0) verdoppelt. Während wir in der Geschichte schon einige gesunde Erholungsrallyes von einem Bärenmarkt-Tief erlebt haben, haben wir noch nie gesehen, dass sich der Richtwert-Index in einem so kurzen Zeitraum von seinen Tiefs verdoppelt hat.

Aber solch schnelle Gewinne im Zuge einer solchen wirtschaftlichen Unsicherheit werfen auch die Frage auf: Steht ein Crash an der Börse bevor?

Obwohl das niemand mit Sicherheit weiß, können wir auf eine Fülle von Daten zurückgreifen, um eine bessere Vorstellung davon zu bekommen, was auf den S&P 500 und dein Portfolio zukommen könnte.

Ein Zusammenfluss von Daten deutet darauf hin, dass ein Crash oder eine steile Korrektur immer wahrscheinlicher wird

Der vielleicht besorgniserregendste Indikator dafür, dass der Börse ein bedeutender Rückgang bevorstehen könnte, findet sich bei genauer Betrachtung des Shiller-Kurs-Gewinn-Verhältnisses des S&P 500. Das Shiller KGV berücksichtigt die inflationsbereinigten Gewinne der letzten 10 Jahre.

Letzten Montag, den 16. August, erreichte das Shiller KGV des S&P 500 ein 20-Jahreshoch von 38,91. Zum Vergleich: Das durchschnittliche Shiller KGV der letzten 151 Jahre liegt bei 16,84.

Verständlicherweise hat die Demokratisierung von Finanzdaten mit dem Aufkommen des Internets dazu beigetragen, dass die Kennzahlen in den letzten zwei Jahrzehnten erheblich gestiegen sind. Nichtsdestotrotz haben die letzten vier Fälle, in denen das Shiller KGV des S&P 500 über 30 lag und sich dort hielt, nicht gut geendet. In jedem dieser Fälle hat der Index anschließend mindestens 20 % seines Wertes verloren.

Ein Blick auf die Art und Weise, wie der S&P 500 von Tiefstständen in Bärenmärkten abprallt, ist ebenfalls aufschlussreich. Ohne den Coronavirus-Crash gab es acht Bärenmärkte seit Anfang 1960. Jeder einzelne dieser Bärenmärkte wies mindestens einen Rückgang von 10 % (oder mehr) innerhalb von drei Jahren nach Erreichen des Tiefpunkts auf.

In diesem Zusammenhang hatten fünf dieser acht Bärenmärkte zwei zweistellige prozentuale Rückgänge innerhalb von drei Jahren nach dem Erreichen des Tiefpunkts. Der Punkt ist, dass ein Abprallen von einem Bärenmarkt-Tief selten zu einer geraden Linie nach oben führt, wie wir es in den letzten 17 Monaten überwiegend erlebt haben. Historische Daten deuten darauf hin, dass dem Markt ein bedeutender Abwärtstrend bevorstehen könnte.

Ein kurzer Blick auf die historischen Crash- und Korrekturdaten des S&P 500 zeichnet ein ähnliches Bild. Seit 1950 hat der S&P 500 38 zweistellige prozentuale Rückgänge erlebt, so die Zahlen des Marktanalyse-Unternehmens Yardeni Research. Das bedeutet, dass es im Durchschnitt alle 1,87 Jahre zu einem Crash oder einer Korrektur kommt. Obwohl es wichtig ist zu beachten, dass die Börse sich nicht an Durchschnittswerte hält, lohnt es sich dennoch, die Häufigkeit zu beobachten, mit der der S&P 500 um 10 % (oder mehr) zurückgeht.

Mit anderen Worten: Crashs und steile Korrekturen sind ein ganz normaler Teil des Investierens. Basierend auf den oben genannten Daten, sollte es Investoren nicht überraschen, wenn ein Crash an der Börse bevorsteht.

Aber es gibt noch eine andere Seite bei dieser Geschichte

Es gibt noch eine andere Seite dieser Daten, die erzählt werden muss.

Obwohl Börsencrashs und Korrekturen üblich sind, zeigen die historischen Daten auch sehr deutlich, dass es Vorteile hat, als langfristiger Investor auf Kurs zu bleiben und bei jeder Schwäche großartige Unternehmen zu kaufen.

Zum Beispiel bietet das Investieren technisch gesehen keine Garantien. Dennoch wurde jeder Crash oder jede Korrektur in der Geschichte letztendlich durch eine Bullenmarkt-Rallye beendet. Das bedeutet, dass langfristige Investoren im S&P 500 in 38 von 38 Fällen gewonnen hätten, wenn sie während eines Crashs oder einer Korrektur gekauft hätten oder einfach eine Position von einem S&P 500 Tracking Index seit Anfang 1950 gehalten hätten.

Darüber hinaus untersuchte Crestmont Research die rollierenden 20-Jahres-Renditen des S&P 500 zwischen 1919 und 2020 (ein Zeitraum von 102 Jahren) und fand heraus, dass die Gesamtrenditen, einschließlich der Dividenden, für jedes Endjahr in diesem Zeitraum den Anlegern eine positive Rendite beschert hätten. Nur zwei dieser 102 Endjahre (1948 und 1949) produzierten eine durchschnittliche jährliche Gesamtrendite von 5 % oder weniger. In der Zwischenzeit haben mehr als 40 Endjahre in diesem Zeitrahmen eine durchschnittliche jährliche Gesamtrendite von mindestens 10 % erzielt.

Im Wesentlichen ist es weit weniger wichtig, wann du dich in den S&P 500 einkaufst, als wie lange du deine Position hältst. Wenn du deine Position zwischen 1919 und 2020 mindestens 20 Jahre lang gehalten hast, ist deine anfängliche Investition gewachsen.

Es schadet auch nicht, dass der S&P 500 aus 500 der größten Unternehmen der Welt besteht. Seine Komponenten sind in der Regel profitable, bewährte Unternehmen, die in der Lage sind, von der unverhältnismäßig langen Zeitspanne zu profitieren, in der die US-Wirtschaft und die Weltwirtschaft im Verhältnis zum Schrumpfen expandieren.

Zu guter Letzt solltest du beachten, dass Crashs und Korrekturen zwar häufig vorkommen, aber normalerweise nicht sehr lange andauern. Die durchschnittliche zweistellige Korrektur seit 1950 dauerte 188 Kalendertage (etwa sechs Monate), wohingegen die durchschnittliche Korrektur in der Neuzeit (d.h. seit Computer an der Wall Street Mitte der 1980er Jahre zum Mainstream wurden) nur 155 Kalendertage (etwa fünf Monate) beträgt. Zum Vergleich: Bullenmärkte werden in Jahren gemessen.

Großartige Unternehmen zu kaufen und den Kurs zu halten ist ein bewährter Weg, um Wohlstand aufzubauen.

Drei Aktien, die du kaufen solltest, wenn es zu einem Börsencrash kommt

Apropos großartige Unternehmen: Sollte es in absehbarer Zeit zu einem Crash an der Börse kommen, wären die folgenden drei Aktien perfekt für geduldige Investoren, um sie in ihr Portfolio aufzunehmen.

Visa

Als erstes solltest du dir überlegen, Aktien des Zahlungsabwicklers Visa (WKN:A0NC7B) zu kaufen. Es ist ein Unternehmen, das immens von der stetigen Expansion des US-amerikanischen und globalen Bruttoinlandsprodukts profitiert. Da Expansionsphasen wesentlich länger dauern als Rezessionen, ist Visa in der Lage, von den steigenden Ausgaben der Verbraucher und Unternehmen zu profitieren.

Es ist auch wichtig zu verstehen, dass Visa kein Kreditgeber ist. Es hält sich strikt an seine Rolle als führender Anbieter von Zahlungsnetzwerkdiensten in den USA und weltweit. Da Visa keine Kredite vergibt, muss das Unternehmen keine Barmittel beiseite legen, wenn die Zahlungsausfälle bei Kreditkarten während einer Rezession oder eines Konjunkturrückgangs steigen. Dies ist ein wichtiger Grund dafür, dass die Gewinnmarge von Visa konstant über 50 % liegt und warum das Unternehmen viel schneller wieder auf die Beine kommt als andere Finanzdienstleistungsaktien.

Intuitive Surgical

Ein zweiter No-Brainer-Kauf während eines Börsencrashs ist der Entwickler von robotergestützten Chirurgiesystemen Intuitive Surgical (WKN:888024). Da wir uns nicht aussuchen können, wann wir krank werden oder welche Krankheit(en) wir entwickeln, gibt es eine stetige Nachfrage nach Aktien aus dem Gesundheitsbereich, die Medikamente, Geräte und Betriebssysteme anbieten.

Was Intuitive Surgical so besonders macht, ist seine Dominanz im Bereich der assistierten Chirurgie und seine wachsenden operativen Margen. Was Ersteres betrifft, so kommt keiner seiner Konkurrenten auch nur annähernd an seine installierte Basis von 6.335 da Vinci Operationssystemen heran. Zwischen den hohen Kosten dieser Systeme (500.000 bis 2,5 Millionen US-Dollar) und der stundenlangen Ausbildung der Chirurgen, werden da Vinci-Käufer wahrscheinlich langfristige Kunden bleiben.

Wenn es um die operativen Margen geht, können die von Intuitive mit der Zeit deutlich wachsen. Das liegt daran, dass der Verkauf von Instrumenten und Zubehör bei jedem Eingriff sowie die Wartung der Robotersysteme saftigere Margen generiert als der Verkauf des da Vinci Chirurgiesystems. Wenn die installierte Basis wächst, werden auch die operativen Margen steigen.

Duke Energy

Schließlich können Investoren getrost Aktien des Stromversorgers Duke Energy (WKN:A1J0EV) kaufen, wenn die Volatilität zunimmt und der breitere Markt nach unten geht.

Das Schöne an Aktien von Versorgern ist die Transparenz ihres Cashflows und ihres Ausblicks. Das heißt, dass sich die Nachfrage nach Strom von einem Jahr zum nächsten nicht viel verändert, was zu vorhersehbaren Gewinnen und sicheren Dividendenrenditen führt. Im Fall von Duke Energy erhalten die Investoren eine gesunde Rendite von 3,7 %.

Was Duke Energy wirklich zu einer faszinierenden Investition macht, sind die 58 bis 60 Milliarden US-Dollar, die das Unternehmen zwischen 2020 und 2024 für neue Infrastrukturprojekte ausgibt. Die überwiegende Mehrheit dieser Ausgaben wird in erneuerbare Energien fließen, was die Stromerzeugungskosten senken und seine Wachstumsrate erhöhen wird. Da die USA auf grün setzen, um den Klimawandel zu bekämpfen, wird Dukes Übergang zu saubereren Energieformen seinen Aktionären zugute kommen.

Der Artikel Steht ein Crash an der Börse bevor? Darauf deuten die Daten hin ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel stellt die Meinung des Verfassers dar, der mit der "offiziellen" Empfehlungsposition eines The Motley Fool Premium-Beratungsdienstes nicht übereinstimmen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - selbst eine eigene - hilft uns allen, kritisch über das Investieren nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Sean Williams auf Englisch verfasst und am 21.08.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Intuitive Surgical und Visa. The Motley Fool empfiehlt Duke Energy und empfiehlt die folgenden Optionen: long Januar 2022 0 Calls auf Intuitive Surgical und short Januar 2022 $600 Calls auf Intuitive Surgical.

Motley Fool Deutschland 2021