Steht Börsencrash 2.0 bevor?

Es war ein Jahr zum „Anschnallen und Festhalten“ für die Investoren. Die beispiellose Coronavirus-Krankheit COVID-19 schuf einen Grad an Panik und Unsicherheit, mit dem die Wall Street noch nie zuvor zu kämpfen hatte. Letztendlich verlor der der S&P 500 in nur 33 Kalendertagen satte 34 % seines Wertes. Im historischen Kontext hat der S&P 500 durchschnittlich 11 Monate gebraucht, um während der Baisse 30 % seines Wertes zu verlieren.

Die Wall Street und die Investoren haben jedoch auch die stärkste Erholung von einem Bärenmarkttief in der Geschichte erlebt. Nachdem der S&P 500 am 23. März seinen Tiefststand erreicht hatte, dauerte es weniger als fünf Monate, um wieder ein neues Allzeithoch zu erreichen.

Aber nur weil die Wall Street scheinbar den wildesten Bärenmarkt der Geschichte hinter sich gelassen hat, heißt das noch lange nicht, dass die Aktien aus dem Gröbsten heraus sind. Ein Trio von großen Abwärtstagen zwischen dem 3. und 8. September diente dazu, die Investoren daran zu erinnern, dass die Volatilität immer noch da ist, genauso wie das Coronavirus.

Die Frage ist, könnte diese jüngste Volatilität ein Signal dafür sein, dass Börsencrash 2.0 unmittelbar bevorsteht?

Die Geschichte zeigt, dass Börsencrashs ein unvermeidlicher Teil des Investierens sind

Die einzig richtige Antwort auf diese Frage ist, dass wir es einfach nicht wissen. Es ist unmöglich, sehr kurzfristige Bewegungen auf dem Aktienmarkt mit Genauigkeit vorherzusagen. Außerdem werden wir nie im Voraus wissen, wann ein Crash oder eine Korrektur eintreten wird, wie lange eine solche dauern wird, wie steil der Rückgang sein wird und was ihn verursacht hat.

Aber auch wenn wir nicht konkret sagen können, dass ein Crash unmittelbar bevorsteht, können wir mit einer gewissen Sicherheit sagen, dass ein Crash oder eine Korrektur nach der heftigen Rallye, die wir seit dem 23. März erlebt haben, unvermeidlich ist.

Du siehst, es gab in den letzten 60 Jahren acht offizielle Bärenmärkte – offiziell in dem Sinne, dass der Rückgang mindestens 20 % von einem kürzlichen Hoch aus betrug, ohne Rundung. In den folgenden drei Jahren nach dem Tiefststand für jeden dieser acht Bärenmärkte gab es insgesamt 13 Börsencrashs oder Korrekturen zwischen 10 % und 19,9 %. Um diese Daten anders auszudrücken: Bei einer typischen Bärenmarkterholung kommt es innerhalb von drei Jahren zu ein oder zwei bedeutenden Korrekturen oder Abstürzen. Es sei darauf hingewiesen, dass diese Rückgänge in vielen Fällen viel früher als die Drei-Jahres-Marke stattfanden.

Außerdem hat der S&P 500 seit Anfang 1950 38 Korrekturen von mindestens 10 % (wiederum ungerundet) erfahren. Das ergibt eine Korrektur im zweistelligen Prozentbereich, im Durchschnitt etwa alle 1,8 Jahre. Deutliche Rückgänge an der Börse gehören einfach mit dazu.

Diese Dinge gießen Öl ins Feuer, so dass ein Crash wahrscheinlicher wird

Denke daran, dass es nicht nur historische Daten sind, die nahelegen, dass der nächste Börsencrash unvermeidlich ist. Es gibt keinen Mangel an Ereignissen, die die Flammen der Angst an der Wall Street schüren.

Zum einen bietet COVID-19 immer noch jede Menge Unvorhersehbarkeit. Es ist unklar, wie das Land auf die Grippesaison reagiert, und es gibt absolut keine Gewissheiten, wenn es um die Entwicklung von Impfstoffen geht. Obwohl wir miterlebt haben, wie einige vielversprechende Impfstoffe in eine spätere Testphase übergegangen sind, bleiben die Wirksamkeit und die Bereitschaft der Öffentlichkeit, sich impfen zu lassen, völlig unbekannt. Wenn die Wirksamkeit des Impfstoffs bei diesen Kandidaten im Spätstadium nicht herausragend ist, kann es sein, dass zukünftige Lockdowns kommen werden.

Die Unsicherheit rund um die Wahl könnte auch diesen erstaunlichen Aufschwung an den Aktienmärkten zunichte machen. Zu diesem Zeitpunkt erwartet die Wall Street, dass der Herausforderer der Demokratischen Partei, Joe Biden, den amtierenden Republikaner Donald Trump absetzen wird. Auch wenn das höhere Körperschaftssteuersätze bedeuten könnte, bevorzugt die Wall Street Gewissheit. Sollten sich die Umfragen in den verbleibenden Wochen jedoch verschärfen, könnten wir eine sehr ausgeprägte Volatilität beobachten.

Außerdem wurde das erhöhte Arbeitslosengeld vor einem Monat beendet. Obwohl sich die Beschäftigungslage seit April regelmäßig verbessert hat, ist eine Arbeitslosenquote von mehr als 8 % bei weitem nicht ideal. Da der Kongress nicht in der Lage ist, eine weitere Runde von Stimulierungsmaßnahmen zu verabschieden, ist es nicht ausgeschlossen, dass Hypotheken-, Darlehens- und Kreditrückstände in den letzten Monaten des Jahres 2020 dramatisch ansteigen werden. Das könnte sich als verheerend für den Finanzsektor in den USA erweisen.

Schließlich darf man nicht übersehen, dass die Federal Reserve ihr Pulver praktisch schon verschossen hat. Die Zentralbank hat in der Vergangenheit ihren Leitzins um 500 Basispunkte gesenkt, um eine wirtschaftliche Erholung einzuleiten. Aber der Startpunkt der Fed erlaubte es ihr dieses Mal nur, die Federal Funds Rate um die Hälfte davon zu senken. Geldpolitik und Quantitative Easing werden hier nicht viel helfen.

All diese Faktoren würden den Gedanken unterstützen, dass der Börsencrash 2.0 unvermeidlich und möglicherweise unmittelbar bevorsteht.

Drei Dinge, die zu tun sind, wenn der nächste Börsencrash eintritt

Was du dich wahrscheinlich fragst, ist, was zu tun ist, falls und wenn der Börsencrash 2.0 sich bemerkbar macht. Die Antwort ist dreifach.

Zuallererst, entspann dich. Wie ich bereits oben bemerkt habe, sind Korrekturen und Abstürze ein natürlicher Teil des Investierens und sind einfach der Preis, den man zahlen muss, wenn man an den Börsengewinnen teilhaben will. Historisch gesehen dauern Bullenmärkte und Perioden der wirtschaftlichen Expansion viel länger als Rezessionen und Korrekturen. Solange du eine langfristige Denkweise beibehältst, gibt es nichts, worüber du dir Sorgen machen musst.

Zweitens ist ein Börsencrash ein guter Zeitpunkt, um deine Aktien neu zu bewerten (obwohl du nicht auf einen Crash warten musst, um dies zu tun). Mit neu bewerten meine ich, dein Portfolio zu analysieren, um zu sehen, ob deine ursprünglichen Thesen noch Bestand haben. Wenn der Grund, aus dem du eine Beteiligung an einem Unternehmen gekauft hast, immer noch gültig ist, dann gibt es keinen Grund zur Panik, wenn die ängstlichen Investoren deine Beteiligungen für ein paar Wochen nach unten drücken. Wenn deine These jedoch nicht mehr intakt ist, könnte es an der Zeit sein, über einen Verkauf nachzudenken.

Drittens und letztens, hol den sprichwörtlichen Einkaufswagen raus und fang an zu kaufen. Der Aktienmarkt hat auf lange Sicht eine durchschnittliche Rendite von 7 %, inklusive der Reinvestition der Dividenden, erzielt – und das schließt all die Korrekturen ein, auf die ich vorhin angespielt habe. Wichtige Indices, wie der S&P 500, neigen dazu, im Laufe der Zeit zu steigen, wenn die Betriebsgewinne für die ihnen zugrunde liegenden Komponenten steigen. Dies legt nahe, dass du, wenn du Anteile an hochwertigen und innovativen Unternehmen kaufst und deiner These genügend Zeit gibst, in der Lage sein solltest, während eines Crashs beträchtliches Vermögen aufzubauen.

