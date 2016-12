Steht bei Apple die nächste ENTTÄUSCHUNG bevor?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Liebe Leser,

über das nächste iPhone gibt es schon jetzt unzählige Gerüchte. Pünktlich zum zehnten Jubiläum erwarten Fans und Analysten eine komplette Neuerfindung, welche sich zum Teil auch schon angekündigt hat. Ein japanischer Blog will aber erfahren haben, dass es damit im nächsten Jahr noch nichts wird. Stattdessen soll ein iPhone 7s in der Pipeline sein, welches sich von seinem Vorgänger kaum unterscheidet und vor allem optisch gleich bleibt. Immerhin soll aber an einem Gerät mit 5-Zoll-Bildschirm gearbeitet werden.

Apple erfolgreich im Weihnachtsgeschäft!

Wie viel an solchen Gerüchten dran ist, sei dahingestellt. In der Vergangenheit behielten derartige Quellen aber schon des Öfteren Recht. Für den Moment kann sich Apple über gute Verkaufszahlen im Weihnachtsgeschäft freuen. Das iPhone ist weiterhin ein beliebtes Geschenk und laut den Datenanalysten von Flurry wurden in den vergangenen Tagen doppelt so viele iPhones wie Smartphones des größten Konkurrenten Samsung registriert. Auch wenn manch einer schon das Ende von Apples goldenem Zeitalter als gekommen sieht, so wird der Konzern aus Cupertino rund um Tim Cook ohne Zweifel noch einige Jahre lang Milliardengewinne einfahren können.

1.000% Gewinn mit Aktien trotz flauem Aktienmarkt? So geht es…

… denn das sind die 4 Aktien mit denen Sie noch in 2016 ein Vermögen verdienen werden! Davies Guttmann stellt in diesem Report vor, warum Sie jetzt einsteigen müssen, bevor es zu spät ist!

Erfahren Sie exklusiv, warum diese 4 Aktien vor einer Kursexplosion stehen! Lesen Sie hier JETZT tatsächlich die Namen der 4 Aktien, welche jetzt kurz vor einer Kursexplosion stehen! >> Jetzt hier klicken und schon bald mit 4 Aktien reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse