Steht der Aktienmarkt vor einem erneuten Absturz?

Wichtige Punkte

Nach ein paar phänomenalen Jahren war der Aktienmarkt in letzter Zeit turbulent.

Ob ein Crash bevorsteht, ist jedoch unklar.

Unabhängig davon, ob es zu einem Crash kommt, gibt es Möglichkeiten, deine Investitionen zu schützen.

Der S&P 500 ist in den ersten drei Wochen im Januar um fast 8 % gefallen.

Der Markt hat sich zwar wieder erholt, aber die Zukunft ist immer noch ungewiss. Es gibt viele Faktoren, die den Markt in Turbulenzen versetzen könnten, z. B. die steigende Inflation, die anhaltenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Wirtschaft und die Anhebung der Zinssätze durch die US-Notenbank noch in diesem Jahr.

Bedeutet das, dass ein Marktcrash unvermeidlich ist? Hier ist, was du wissen musst.

Wird der Aktienmarkt im Jahr 2022 abstürzen?

Das Wichtigste, was du über den Aktienmarkt wissen musst, ist, dass er kurzfristig unberechenbar ist. Langfristig ist er jedoch unglaublich stabil.

Niemand weiß mit Sicherheit, wie sich der Markt in den nächsten Tagen, Monaten oder sogar Jahren entwickeln wird. Aber über mehrere Jahrzehnte hinweg ist es fast garantiert, dass der Aktienmarkt im Durchschnitt positive Renditen erzielt.

Kurzfristig wird der Markt zwar schwanken, aber diese Schwankungen gleichen sich im Laufe der Zeit aus. Historisch gesehen hat der S&P 500 eine positive Durchschnittsrendite von etwa 10 % pro Jahr erzielt. Es ist jedoch nicht ungewöhnlich, dass die Renditen im Jahresvergleich weit über und unter diesem Wert liegen.

Was bedeutet das für das Jahr 2022? Es bedeutet, dass zwar niemand genau weiß, was in diesem Jahr passieren wird, aber es sollte keinen Unterschied für deine langfristige Strategie machen.

Wie du dich auf einen möglichen Crash vorbereitest

Auch mit einer langfristigen Perspektive ist es normal, sich Sorgen darüber zu machen, wie sich ein möglicher Marktabschwung auf dein Portfolio auswirken könnte. Zum Glück gibt es ein paar Dinge, die du tun kannst, damit deine Investitionen die besten Chancen haben, einen Absturz zu überstehen.

1. Baue einen ordentlichen Notfallfonds auf

Stelle zunächst sicher, dass du genug Geld beiseite gelegt hast, um zu vermeiden, dass du dein Geld zum falschen Zeitpunkt aus dem Markt abziehen musst. Abschwünge gehören zu den schlechtesten Gelegenheiten, um deine Investitionen zu verkaufen, weil die Aktienkurse niedriger sind und du am Ende mit Verlust verkaufen könntest.

Deshalb ist es ratsam, dass du für mindestens sechs Monate lang Ersparnisse in einem Notfallfonds hast. Wenn du deinen Job verlierst oder mit unerwarteten Ausgaben konfrontiert wirst, kannst du deine Investitionen in Ruhe lassen, bis sich der Markt erholt und die Preise wieder steigen.

2. Ordne deine Investitionen richtig zu

Überprüfe als Nächstes, ob dein Portfolio für dein Alter angemessen aufgeteilt ist. Wenn du kurz vor dem Ruhestand stehst, sollte dein Portfolio konservativer sein als das von jemandem, der gerade seine Karriere beginnt. Wenn du mehr in Anleihen und andere konservative Anlagen investierst, ist es weniger wahrscheinlich, dass ein Börsencrash deine Ruhestandspläne zunichte macht.

Trotzdem ist es ratsam, zumindest einen Teil deines Portfolios in Aktien zu investieren, damit dein Geld schneller wächst. Eine gängige Faustregel lautet: Ziehe dein Alter von 110 ab, und das Ergebnis ist der Prozentsatz deines Portfolios, der in Aktien investiert werden sollte.

3. Wähle die richtigen Investitionen

Eine der wichtigsten Komponenten, um einen Marktabschwung zu überstehen, ist die Wahl der richtigen Investitionen. Gesunde Unternehmen sind eher in der Lage, Zeiten der Volatilität zu überstehen, während instabile Aktien abstürzen und sich nie wieder erholen können.

Um festzustellen, ob es sich bei deinen Aktien um solide langfristige Investitionen handelt, solltest du dir die Fundamentaldaten der Unternehmen ansehen. Sind die Finanzen des Unternehmens in guter Verfassung? Verfügt es über ein kompetentes Führungsteam? War das Unternehmen in der Vergangenheit von Marktschwankungen betroffen?

Wenn es um die Auswahl von Aktien geht, ist es umso besser, je mehr du recherchieren kannst. Wenn du dein Portfolio mit soliden Anlagen füllst und langfristig denkst, bist du auf alle Entwicklungen am Aktienmarkt vorbereitet.

Der Artikel Steht der Aktienmarkt vor einem erneuten Absturz? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Katie Brockman auf Englisch verfasst und am 04.02.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

