Stehen HR-Manager vor neuen Herausforderungen?

Die SMBS Bildungs-Programme geben Antwort auf aktuelleFragestellungenIn einer agilen, sich permanent verändernden Organisation bekommt HR-Managementneue Aufgaben, Rollenbilder und Organisationsformen. Rückt es stärker hin zumPeople Management und löst es sich aus tradierten Modellen? Lösen neuzeitlicheHR-Modelle alte Rollenmuster in der Personalführung ab? Mit all diesen Fragenbeschäftigt sich das universitäre Kurzstudium Human Resource Management sowieder Exec. MBA Human Resource Management der SMBS -University of SalzburgBusiness School.Wandel: HR und Führung zeichnen die Landkarten neuSchon seit einigen Jahren ist ein Wandel erkennbar: "HR und Führung zeichnen dieLandkarten neu", so Axel Bachmaier (Erste Bank / S-IT Solutions und Referent ander SMBS). "Leadership stand - so scheint es - selten vor so unterschiedlichenHerausforderungen. Führung braucht bei der Suche nach Antworten starke Partneran der Seite. In der Erneuerung von Leadership sind HR und Führung gefragt, undzwar in unterschiedlichen - teils komplementären - Rollen. Mit zunehmenderKomplexität bedarf es mehr Klarheit, wer welche Beiträge für wirksame HR- undFührungsarbeit leisten kann.Ganzheitliches, systemisches Denken steht im Zentrum des SMBS-Modells, dassowohl im universitären Kurzstudium als auch im Executive MBA-Programm "HumanResources Management" zur Anwendung kommt.Gestartet wird mit HR-Spezialisierungsmodulen in den Bereichen EmployerBranding, Personalmanagement, Digitalisierung im HR-Bereich, internationalesHR-Management)Nach dem Kurzstudium, das mit einem Zeugnis der Universität Salzburg abschließt,ist ein Upgrade auf den MBA möglich.Ein Highlight stellt die Studienwoche an der University of Toronto / YorkUniversity in Kanada dar. Optional ist im Anschluss daran auch eine Studienwochean der Georgetown University in Washington DC möglich.Weitere Informationen zum Kurzstudium "In 2 Semestern zum HR-Experten" findenSie hier: https://bit.ly/2J2VjC9.