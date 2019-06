Stegner sieht dänische Sozialdemokraten nicht als Vorbild

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Wahlsieg der dänischen Sozialdemokraten lehnt die SPD-Führung es ab, deren Beispiel zu folgen und eine linke Sozial- und Steuerpolitik mit einer harten Migrationspolitik zu verbinden. "Ressentiments verbieten sich für die SPD", sagte der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner dem "Tagesspiegel" (Freitagsausgabe). Die Sozialdemokraten müssten ihrer Aufgabe weiter gerecht werden, ein "Bollwerk gegen Rechtspopulisten und Rechtsextreme" zu bilden.

In Dänemark sei dieses "Bollwerk" ausgefallen. Als Folge sei das gesamte politische Spektrum nach rechts gerückt, "auch wenn es eine linke Mehrheit gibt", so Stegner weiter. "Wir werden keinen Stimmenfang durch den Abschied von einer humanitären Flüchtlingspolitik versuchen – damit würden wir unsere Prinzipien aufgeben", so Stegner.

