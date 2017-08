Stegner: Merkels Distanzierung von CDU Sachsen-Anhalt ungenügend

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner findet die jüngste Distanzierung von Kanzlerin Angela Merkel von der CDU Sachsen-Anhalt ungenügend. "Das ist eine Grenzüberschreitung, die ein bezeichnendes Licht auf die Union wirft", sagte er der "Mitteldeutschen Zeitung" (Online-Ausgabe). Zudem gebe es ostdeutsche CDU-Politiker, die sich sogar offen für eine Koalition mit der AfD ausgesprochen hätten.

"Das breitet sich aus." Stegner fügte hinzu: "Die Distanzierung von Frau Merkel hätte durchaus kräftiger ausfallen dürfen." Das sei ja kaum mehr gewesen als ein: "Dann ist es halt so." Er erklärte: "Wer ausschließen will, dass die Rechtspopulisten etwas zu sagen haben, der darf nicht CDU wählen." Teile der CDU-Fraktion in Sachsen-Anhalt hatten mit der AfD für die Einsetzung einer Kommission zur Untersuchung des Linksextremismus gestimmt. Merkel kommentierte dies nun mit den Worten, das halte sie politisch "nicht für richtig".

