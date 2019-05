Stegemann/von der Marwitz: Mit 'Landwirtschaft 4.0' gewinnen Bauern und Umwelt

Berlin (ots) - Bundestag berät Digitalisierung der LandwirtschaftIn der heutigen Plenarsitzung wird der Deutsche Bundestag denAntrag der Koalitionsfraktionen "Chancen der Digitalisierung nutzen -offener Zugang und standardisierte Datenformate für einezukunftsfähige Landwirtschaft 4.0" beraten. Dazu erklären derVorsitzende der Arbeitsgruppe Ernährung und Landwirtschaft derCDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Albert Stegemann, sowie derzuständige Berichterstatter Hans-Georg von der Marwitz:Albert Stegemann: "Digitale Technologien können maßgeblich zueiner Lebensmittelerzeugung beitragen, die wettbewerbsfähig,nachhaltig und ressourcenschonend ist. Eine Präzisionslandwirtschaft4.0 ermöglicht es unseren Landwirten beispielsweise, über digitaleSensorik die Gesundheit ihrer Tiere zu messen und das Tierwohl zustärken. Ackerbauern können mithilfe digitaler Lösungen dieBewässerung von Pflanzen, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln oderdie Düngung punktgenau und besonders sparsam steuern.Bauernfamilien wollen diesen Prozess positiv begleiten und sichstärker untereinander, aber auch mit der deutschen Landtechnikbranchevernetzen, zu der weltweit führende Unternehmen gehören. So hat eineBefragung im Auftrag der Landwirtschaftlichen Rentenbank vor kurzemergeben, dass 80 Prozent der Landwirte die Digitalisierung in derLandwirtschaft für sinnvoll oder sogar sehr sinnvoll halten. In mehrals der Hälfte der Betriebe werden bereits digitale Lösungeneingesetzt.Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion will einen sicheren undreibungslosen Datenaustausch gewährleisten. Mit dem Antrag fordernwir die Bundesregierung daher auf, im Rahmen einesForschungsvorhabens ein Konzept für eine digitale Agrarplattform zuerarbeiten. Dabei müssen die Akteure entlang der Lebensmittelketteeingebunden werden. Mit dem Antrag geben wir unsererBundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner Rückenwind, die inihrem Ministerium bereits seit Amtsantritt einen besonderenSchwerpunkt auf die Digitalisierung in der Land-, Ernährungs- undForstwirtschaft setzt."Hans-Georg von der Marwitz: "Die Digitalisierung eröffnet ganzneue Potenziale für eine nachhaltige Land- und Forstwirtschaft. Dabeimüssen wir sicherstellen, dass die Landwirte Zugriff auf ihre Datenbehalten und Dritte diese Daten nicht unbefugt verwenden. So schaffenwir eine breite Akzeptanz für die neuen digitalen Möglichkeiten.Gerade der Bereich Forst und Holz wird künftig eine wichtige Rollefür die Erreichung der gesellschaftlichen Klimaziele spielen. Nebender hohen Bindung von CO2 in den bewirtschafteten Wäldern sowie inHolzprodukten liefert die Forstwirtschaft den einzigen nichtfossilennachwachsenden Energieträger in Deutschland.Die Möglichkeiten der Digitalisierung können dazu beitragen, dieErzeugung von Nahrungsmitteln und die Holzproduktion nocheffizienter, ressourcenschonender und ökologisch verträglicher zugestalten. Deshalb fordern wir die Bundesregierung insbesondere dazuauf, den Breitbandausbau in den ländlichen Regionen zu intensivieren,um die Präzisionslandwirtschaft auf allen Äckern und Wiesen sowieeine moderne multi-funktionale Forstwirtschaft in den Wäldern zuermöglichen."Hintergrund:Der Deutsche Bundestag wird heute den Antrag "Chancen derDigitalisierung nutzen - offener Zugang und standardisierteDatenformate für eine zukunftsfähige Landwirtschaft 4.0" derKoalitionsfraktionen in erster Lesung beraten. In einemForschungsprojekt soll zunächst geklärt werden, wie eine digitaleAgrarplattform sinnvollerweise aufgebaut werden sollte. Eine solcheAgrar-Masterplattform soll eine bessere Vernetzung der Akteure in derLand-, Ernährungs- und Forstwirtschaft gewährleisten sowie alszentrale Schnittstelle Dienstleistungen für alle Landwirte zurVerfügung stehen.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell