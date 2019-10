Stegemann/von Abercron: Vorschläge der EU-Kommission zur Ostseefischerei bedenklich

Berlin (ots) - EU-Fischereiminister beraten über FangmengenAm 14. Oktober beraten die Fischereiminister derEU-Mitgliedstaaten in Brüssel über die künftigen Fangmöglichkeiten inder Ostsee. Dazu erklären der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Ernährungund Landwirtschaft der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Albert Stegemann,und der zuständige Berichterstatter Michael von Abercron:Albert Stegemann: "Die Empfehlungen der Europäischen Kommission zuden künftigen Fischereimöglichkeiten in der Ostsee betrachten wir mitSorge. Sie sehen nämlich drastische Kürzungen der Fangmengen bei denwichtigsten Beständen vor - bei westlichem Dorsch um 68 Prozent undbei westlichem Hering um 71 Prozent. In der östlichen Ostsee darfDorsch überhaupt nicht mehr gezielt befischt werden. Auch in Zukunftwerden die Fangmöglichkeiten - selbst nach einer Erholung derBestände - voraussichtlich als Folge des Klimawandels unterhalb desbisherigen Niveaus bleiben.Unter diesen Bedingungen kann die organisierte Fischerei in derOstsee nicht überleben. Die Küstenfischerei ist aber sowohlwirtschaftlich als auch kulturell unverzichtbarer Bestandteil derdeutschen Ostseeküste. Für die notwendigen Strukturanpassungen wollenwir den Betrieben daher die erforderliche politische Rückendeckunggeben. Dafür brauchen wir aber die richtigen Signale aus Brüssel."Michael von Abercron: "Wir erwarten, dass die Bundesregierung sichin Brüssel dafür einsetzt, dass die erforderlichen EU-rechtlichenVoraussetzungen für unvermeidliche Strukturanpassungshilfengeschaffen werden. Um zu überleben, ist eine Verringerung derFlottenkapazität unausweichlich. Diese gilt es politisch zu begleitenund mit einem Abwrackprogramm sozialverträglich zu flankieren. Dazubedarf es kurzfristig der Schaffung einer entsprechendenRechtsgrundlage auf europäischer Ebene. Darüber hinaus brauchen wirÄnderungen des nationalen Regelwerks, um die Flexibilisierung derKapazitäts- und Quotenübertragung zu ermöglichen.Dramatische Auswirkungen auf die deutsche Ostseeküste drohenzusätzlich durch die Empfehlungen der EU-Kommission in Bezug auf dieFreizeitfischerei: Künftig soll das Angeln von westlichen Dorschenauf zwei Exemplare pro Tag begrenzt werden (Baglimit). Damit würdeden touristischen Angelbetrieben an der deutschen Ostseeküste dieExistenzgrundlage entzogen. Der regionalen Wirtschaft auch instrukturschwachen Gebieten würde dadurch erheblich geschadet. DieseEmpfehlungen der EU-Kommission entbehren jeder wissenschaftlichenGrundlage, denn selbst nach Prognose des Thünen-Instituts wird dieseMaßnahme nicht zur Erholung des Bestandes beitragen. Eine Absenkungdes Tagesfanglimits gilt es daher unter allen Umständen zuverhindern."Hintergrund:Am 14. Oktober 2019 soll im EU-Ministerrat für Landwirtschaft undFischerei eine Einigung über die zulässigen Gesamtfangmengen (TACs)und Quoten für die zehn wichtigsten kommerziell befischten Beständein diesem Meeresbecken erzielt werden.Das Thünen-Institut ist das Bundesforschungsinstitut für LändlicheRäume, Wald und Fischerei mit Sitz in Braunschweig.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell