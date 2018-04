Stegemann: Verlässlicher EU-Agrarhaushalt erforderlich

Berlin (ots) - Perspektiven und Planungssicherheit für LandwirteschaffenDie Arbeitsgruppe Ernährung und Landwirtschaft hat im Rahmen ihrerKlausurtagung mit EU-Kommissar Günther Oettinger über den künftigenHaushalt der Europäischen Union diskutiert. Dazu erklärt derVorsitzende der Arbeitsgruppe Ernährung und Landwirtschaft derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Albert Stegemann:"Die landwirtschaftlichen Betriebe ernähren mit ihren hochwertigenProdukten die Menschen in unserem Land. Sie sind unverzichtbarerBestandteil der ländlichen Regionen, denn sie pflegen unsereKulturlandschaft und prägen unsere Heimat. Deshalb ist klar: Einestarke Landwirtschaft ist für Deutschland und Europa unverzichtbar.Wenn Landwirte die hohen europäischen Standards in den BereichenKlima-, Umwelt- und Tierschutz erfüllen, dann müssen sie dafür auchhonoriert werden. Wir brauchen daher nach 2020 auch weiterhin eineverlässliche Europäische Agrarpolitik (GAP). Denn in den letztenJahren haben die Direktzahlungen nach wie vor mehr als die Hälfte derEinkommen der Haupterwerbsbetriebe in Deutschland ausgemacht.Wenn wir in Europa eine flächendeckende und nachhaltigeLandwirtschaft durch Familienbetriebe erhalten möchten, dann ist auchzukünftig eine starke, finanziell gut ausgestattete GAP notwendig,die auf zwei soliden Säulen stehen muss.Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt es daher ausdrücklich, dasssich der EU-Haushaltskommissar Oettinger für größtmöglicheKontinuität im EU-Agrarhaushalt ausgesprochen hat.Angesichts des Brexits und neuer Herausforderungen für die EUfordert die Unionsfraktion, die Direktzahlungen so zielgenau wiemöglich einzusetzen. Insbesondere gilt es, Betriebe inFamilienverantwortung, flächengebundene Tierhaltung und regionaleWertschöpfung zu stärken."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell