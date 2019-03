Stegemann/Thies: Redliche Lebensmittelunternehmer schützen

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Bundestag beschließt Änderung des Lebensmittel- undFuttermittelgesetzbuchesAm gestrigen Donnerstag hat der Deutsche Bundestag das ErsteGesetz zur Änderung des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches(LFGB) beschlossen. Dazu erklären der Vorsitzende der ArbeitsgruppeErnährung und Landwirtschaft der CDU/CSU-Fraktion im DeutschenBundestag, Albert Stegemann, sowie der Berichterstatter Hans-JürgenThies:Albert Stegemann: "Wir haben heute klare Transparenzregeln imLebensmittelsektor beschlossen. Denn Hygieneverstöße durch schwarzeSchafe können wir nicht durchgehen lassen. Zugleich beweisen wirAugenmaß, indem wir diejenigen Betriebe schützen, die ordentlich undsauber arbeiten. Das stellen wir mit der Änderung des LFGB sicher.Zugleich gewährleisten wir, dass Bagatellfälle ohne gesundheitlichrelevante Auswirkungen nicht veröffentlicht werden müssen. Damitvermeiden wir unnötige Bürokratie.Jetzt kommt es darauf an, dass Bund und Länder die Voraussetzungenfür einen bundesweit einheitlichen Vollzug des Lebensmittelrechtsermöglichen. Denn eine bundesweit einheitliche Vorgabe zumBußgeldrahmen für einzelne lebensmittelrechtliche Verstöße existiertbisher nicht. Auf der Länderebene verfügt einzig der FreistaatSachsen über einen Bußgeldkatalog. Dies führt zu einer ungleichenBehandlung von Betrieben - abhängig von ihrem Sitz. Darum fordern dieKoalitionsfraktionen Bund und Länder in einem Entschließungsantragmit Nachdruck auf, schnellstmöglich einen bundesweit einheitlichenBußgeldkatalog zu schaffen."Hans-Jürgen Thies: "Mit der Änderung des LFGB setzen wirfristgerecht einen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts um undschützen zugleich die redlichen Lebensmittelunternehmer in unseremLand. Wir verankern erstmals eine konkrete Löschungsfrist fürbehördliche Einträge, die aufgrund von Verstößen gegen dasLebensmittelrecht im Internet erfolgt sind. Nach sechs Monaten müssendie behördlichen Informationen gelöscht werden. Dies wird einerseitsdem Verbraucherinteresse nach Transparenz gerecht und andererseitsden Grundrechten der Lebensmittelbetriebe.Insbesondere für kleine und mittlere Betriebe haben wir wichtigeVerbesserungen gegenüber dem Gesetzentwurf erreicht, der ursprünglichvon der Bundesregierung vorgelegt wurde. So wird im LFGBklargestellt, dass eine Veröffentlichung künftig aufgesundheitsrelevante Verstöße beschränkt wird. Zudem ist derbetroffene Betrieb unverzüglich öffentlich zu entlasten, wenn derMangel abgestellt ist. Damit schützen wir unser regional verwurzeltesmittelständisches Lebensmittelhandwerk vor übermäßigen bürokratischenLasten, unberechtigter öffentlicher Anprangerung und Skandalisierungim Internet."Hintergrund:Mit der Vorschrift des § 40 Absatz 1a Lebensmittel-,Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) werden dieBehörden verpflichtet, Verstöße gegen Hygienevorschriften oder denTäuschungsschutz zu veröffentlichen, wenn ein Bußgeld von mindestens350 Euro zu erwarten ist. Das Bundesverfassungsgericht entschied am21. März 2018, dass diese Veröffentlichungen nur verfassungsgemäßsind, wenn gesetzlich geregelte Löschungsfristen eingeführt werden.Das Bundesverfassungsgericht hat dem Gesetzgeber aufgegeben, bisspätestens 30. April 2019 eine Regelung zur Dauer derVeröffentlichung zu treffen. Dies erfolgt jetzt. Der Gesetzentwurfzur Änderung des LFGB sieht eine Löschungsfrist von sechs Monatenvor. Mit einem Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen erfolgenweitere Änderungen am LFGB.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell