Stegemann/Röring: Bäuerliche Landwirtschaft sichert Welternährung

Berlin (ots) - Kernaufgabe der Landwirtschaft ist Lebensmittel zuerzeugenAm heutigen Mittwoch ist Welternährungstag der Vereinten Nationen.Hierzu erklären der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Ernährung undLandwirtschaft der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Albert Stegemann, undder zuständige Berichterstatter, Johannes Röring:Albert Stegemann: "Noch immer leiden über 800 Millionen Menschenweltweit an Hunger und chronischer Unterernährung. Das ist mehr alsjeder zehnte Mensch auf der Welt und eine erschreckend hohe Zahl. Diewachsende Weltbevölkerung, die Auswirkungen des Klimawandels auf dieUmwelt und der Verlust hochwertiger landwirtschaftlicher Flächendurch Bodenerosion oder Flächenversiegelungen können die Situationweiter verschärfen.Die Kernaufgabe der Landwirtschaft ist und bleibt daherzuallererst Lebensmittel für die Menschen zu erzeugen. Um den Hungerin der Welt zu bekämpfen, brauchen wir daher eine starke bäuerlicheund nachhaltige Landwirtschaft. Gleichzeitig sind internationalverlässliche Rahmenbedingungen für den Agrarhandel und Investitionenin die Agrarwirtschaft unabdingbar."Johannes Röring: "Es liegt auch in der Verantwortung unseresLandes, in den Regionen tätig zu werden, wo die Menschen nicht fürihre eigene Ernährung sorgen können. Wir können den Landwirten vorOrt mit unserem Know-how und den Technologien, die uns bereits zurVerfügung stehen, unterstützend zur Seite stehen.So können wir neben der Stärkung einer nachhaltigenlandwirtschaftlichen Produktion langfristig dazu beitragen,konsequent Lebensmittel- und Ernteverluste zu reduzieren - denn nachAngaben der Welternährungsorganisation FAO gehen allein ein Siebtelaller geernteten Lebensmittel weltweit verloren."