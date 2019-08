Stegemann: Der Klimawandel erhöht den Druck auf die Landwirtschaft

Berlin (ots) - Steuersatz für Dürreversicherungen mussschnellstmöglich gesenkt werdenDas Bundeslandwirtschaftsministerium hat heute den offiziellenErntebericht 2019 vorgestellt. Dazu erklärt der agrarpolitischeSprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Albert Stegemann:"Neue Hitzerekorde und erneut fehlender Regen haben derLandwirtschaft auch 2019 die Arbeit erschwert. Zwar ist dieGetreideernte besser ausgefallen als im Vorjahr, aber die Landwirtehatten auch in diesem Jahr vielerorts mit der Trockenheit zu kämpfen.Gerade in solchen Extremsituationen gebührt den Landwirten inDeutschland größte Anerkennung.Der Klimawandel erhöht zunehmend den Druck auf die Landwirtschaft,auf die Wirtschaftlichkeit der Betriebe und damit auf die Sicherungder Welternährung. Unser Ziel muss sein, die Landwirtschaft weltweitnoch nachhaltiger und effizienter zu gestalten und dadurch klima- undumweltschädliche Emissionen zu mindern. Zugleich macht derErntebericht deutlich, dass wir schnellstmöglich den Steuersatz fürDürreversicherungen von 19 auf dann 0,03 Prozent derVersicherungssumme senken müssen.Besonders der Einbruch beim Rapsanbau bereitet mir Sorgen. Wirbenötigen Raps in einer vielfältigen Fruchtfolge. Dazu brauchen wirjedoch bessere Rahmenbedingungen. So müssen wir beispielsweise imRahmen der Klimaschutzgesetzgebung zu einer Anhebung derTreibhausgasminderungsquote bei Kraftstoffen kommen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell