Stegemann/Gerig: Akute Trockenheitsschäden im Wald abfedern

Berlin (ots) - Forstwirtschaft bei der SchadensbewältigungunterstützenAm heutigen Mittwoch hat der Ausschuss für Ernährung undLandwirtschaft im Deutschen Bundestag über die Schäden in derForstwirtschaft durch die langanhaltende Trockenheit beraten. Dazuerklären der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Ernährung undLandwirtschaft der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Albert Stegemann, undder zuständige Berichterstatter Alois Gerig:Albert Stegemann: "Mit großer Sorge beobachten wir die Schädendurch die langanhaltende Trockenheit in den deutschen Wäldern. Auchwenn sich das Schadensausmaß noch nicht genau feststellen lässt,zeigt sich bereits deutlich, dass ein Großteil der Anpflanzungen undKulturen vertrocknet und durch Schädlinge befallen ist. Dieintensiven Bemühungen von Bundesministerin Julia Klöckner sind daherausdrücklich zu begrüßen, die Forstwirtschaft bei derSchadensbewältigung zu unterstützen. Sollte sich aufgrund der akutenSchäden abzeichnen, dass die bisherigen Maßnahmen nicht ausreichendsind, muss gemeinsam mit den Bundesländern auch über weitereUnterstützung beraten werden."Alois Gerig: "Die Hitzeperiode im Sommer und der Sturm"Friederike" im Januar haben gezeigt, welche Auswirkungen extremeWetterereignisse auf unsere Wälder haben können: Trockenschäden,Waldbrände, akuter Borkenkäferbefall und große Mengen Sturmholz. Diedramatische Lage bereitet den Waldeigentümern große Sorgen, auch weilin Folge der Ereignisse die Preise auf dem Holzmarkt eingebrochensind. Neben der kurzfristigen Schadensbewältigung, die mit Mittelnaus der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK)unterstützt werden kann, ist es notwendig, unsere Wälder langfristigauf den Klimawandel einzustellen. Denn: Deutschland ist ein starkesWaldland. Unser Ziel ist, dass dies so bleibt. Dafür braucht esstabile und anpassungsfähige Mischwälder. Den dafür erforderlichenWaldumbau unterstützt der Waldklimafonds. Für 2019 ist dafür eindeutlicher Mittelaufwuchs auf 25 Millionen Euro vorgesehen. Dasgeplante Kompetenz- und Informationszentrum Wald und Holz wirdebenfalls dazu beitragen, die Wälder fit für den Klimawandel zumachen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell