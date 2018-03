Stegemann/Färber: Schäfer nachhaltig unterstützen

Berlin (ots) - Schafhalter stehen für Naturschutz und Pflege derKulturlandschaftDer Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft hat in seinerSitzung am heutigen Mittwoch die Situation der Weidetierhaltung,insbesondere der Schafhalter diskutiert. Dazu erklären derVorsitzende der Arbeitsgruppe Ernährung und Landwirtschaft derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Albert Stegemann, und der zuständigeBerichterstatter Hermann Färber:"Für die Unionsfraktion ist klar: Die Schafhalter leisten einenwichtigen Beitrag zum Natur- und Landschaftsschutz sowie zum Erhaltunserer Kulturlandschaft. Schafe und andere Weidetiere sind für eineumweltfreundliche Nutzung insbesondere von Überschwemmungsgebieten,grundwassernahen und ertragsschwachen Standorten unverzichtbar. AlsFraktion anerkennen wir die große gesellschaftliche Bedeutung derSchafhaltung. Daher wollen wir für den Berufstand werben und jungeMenschen ermutigen, in diesem Bereich tätig zu werden.Eine Weidetierprämie ist aus Sicht der Unionsfraktion jedochkritisch zu sehen, da dies eine Abkehr von der Orientierung derAgrarpolitik am Marktgeschehen bedeuten würde. Zumal die Schafhalterin Deutschland bereits über die Betriebsprämien und verschiedeneMaßnahmen im Rahmen der zweiten Säule der Europäischen Agrarpolitik(GAP) gefördert werden, von denen auch flächenarme Betriebeprofitieren. Insgesamt erhält der Sektor heute deutlich mehrUnterstützung als zu Zeiten der Mutterschafprämien.Zur Wahrheit gehört jedoch, dass die Einkommenssituation vonSchafhaltern sehr unterschiedlich ist. Vor allem die sogenanntenWanderschäfer stehen vor finanziellen Problemen. DieCDU/CSU-Bundestagsfraktion wird daher darauf achten, dass alleSchafhalter von der Weiterentwicklung der GAP profitieren werden. Sosollen die Direktzahlungen zielgenauer ausrichtet werden und diezweite Säule noch stärker als bisher besonders tier- undumweltgerechte Haltungsverfahren sowie Agrar- und Umweltmaßnahmenfördern. Es liegt an den Bundesländern, für eine Umsetzung im Sinneder Schafhalter zu sorgen.Zudem stellt die Wiederansiedlung der Wölfe eine großeHerausforderung dar. Die berechtigten Sorgen der Nutztierhalternehmen wir sehr ernst. Eine mögliche Ausbreitung der Wölfe darf nichtzu Lasten der Weidetierhalter erfolgen. Der Schutz derlandwirtschaftlichen Nutztiere muss vielmehr höchste Priorität haben.Deshalb muss der Herdenschutz konsequent weiterentwickelt werden. Essollten zügig wirksame Maßnahmen gegen verhaltensauffällige Wölfeergriffen werden."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell