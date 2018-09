Stegemann/Färber: Auf einen Seuchenfall gut vorbereitet

Berlin (ots) - Gesetze für konsequente Bekämpfung derAfrikanischen Schweinepest beschlossenAm heutigen Donnerstag hat der Deutsche Bundestag Änderungen desTiergesundheitsgesetzes und des Bundesjagdgesetzes beschlossen. Dazuerklären der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Ernährung undLandwirtschaft der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Albert Stegemann, undder zuständige Berichterstatter Hermann Färber:Albert Stegemann: "Heute haben wir die rechtlichen Grundlagengeschaffen, um im Fall eines Ausbruchs der Afrikanischen Schweinepestkonsequent agieren zu können. Damit ergänzen wir nochmals die schonbestehenden Maßnahmen zur Tierseuchen-Prävention, wie Krisenübungenund Informationskampagnen etwa an Autobahnen. Die zuständigenBehörden erhalten so einen Instrumentenkasten, um bei einem Ausbruchder Afrikanischen Schweinepest bei Wildschweinen schnell, entschiedenund koordiniert einzugreifen."Hermann Färber: "Auch wenn die Afrikanische Schweinepest alsTierseuche für Menschen gänzlich unbedenklich ist, stellt sie einegroße Gefahr für die einheimischen Wildschweine und Hausschweine dar.Eine Einschleppung der Seuche muss verhindert werden. Die aktuellenAusbrüche in Belgien zeigen uns deutlich, wie wichtig es für Bund undLänder ist vorbereitet zu sein. Im Ernstfall muss es möglich sein,schnelle Maßnahmen zu ergreifen wie verstärkte Bejagung vonWildschweinen, die Suche nach verendeten Tieren oder ein Ernteverbot.Gleichzeitig müssen die Interessen der betroffenen Landwirte undJäger berücksichtigt werden. Mit dem heutigen Beschluss stellen wirdies sicher."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell