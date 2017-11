Steffi Graf und Andre Agassi dachten lange an Adoption (FOTO)

Hamburg (ots) -Für die beiden Tennis-Superstars Steffi Graf, 48, und AndreAgassi, 47, war es eine echte Option, gemeinsam ein Kind zuadoptieren. "Es gab tatsächlich eine Zeit, in der wir darüberintensiv gesprochen haben", sagt Agassi im großen GALA-Interview(Ausgabe 48/17, ab morgen im Handel). "In den letzten Jahren war dasaber kein Thema mehr, weil wir uns doch langsam zu alt fühlen." Diebeiden Sportlegenden sind seit 2001 verheiratet, haben diegemeinsamen Kinder Jaden und Jaz, heute 16 und 14. Seiner Frau "Stef"macht Agassi in GALA eine große Liebeserklärung: "Sie hat das Besteaus mir herausgeholt." Heute könne er "das sein, wozu ich geborenwurde: Vater, Ehemann und Menschenfreund".Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichungfrei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationFrauke MeierGruner + Jahr GmbH & Co KGTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: meier.frauke@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell