Steffi Graf ist mutiger als ihr Mann (FOTO)

Hamburg (ots) -Aus ihrer Zeit als Tennis-Profi kennt man Steffi Graf, 49, vorallem als diszipliniert und zurückhaltend. Heute, so sagt sie in deraktuellen GALA (Heft 25/2018, ab morgen im Handel), sei sie durchausabenteuerhungrig - und sogar kühner als Ehemann Andre Agassi, mit demsie seit 17 Jahren verheiratet ist.Innerhalb der Familie Graf/Agassi - Sohn Jayden ist 16, TochterJaz ist 14 - gebe es in Sachen Mut eine klare Rollenverteilung. "Wennes darum ginge, mit einem Fallschirm aus dem Flugzeug zu springen,wären wir Mädels am Start", sagt Steffi Graf zu GALA.