Potsdam (ots) -Kurz vor der Eröffnung des Portals "Neutrale Schulen Brandenburg"erfährt die AfD starke Kritik von Seiten der SPD-BildungsministerinErnst und auch von Landtagspräsidentin Britta Stark (SPD). Von"Vergiftung des Schulklimas" und "nicht sachgerechter Verwendung von(Fraktions-)Mitteln" ist die Rede.Der Bildungspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im LandtagBrandenburg, Steffen Königer, weist die Vorwürfe zurück. "Die Debatteder vergangenen Woche hat deutlich gezeigt, dass eindeutigAufklärungsbedarf besteht. Es geht hier weder darum, Misstrauen zusäen, noch darum, jemanden an den Pranger zu stellen."Wie die AfD bereits in ihrem Antrag "Die Verfassung achten - füreine ideologiefreie Bildung' (Drucksache 6/6818) forderte, ginge esschlicht darum, den Artikel 28 der Verfassung zu achten.Königer: "Es liegt im demokratischen Selbstverständnis der AfD,jeden Schüler zu selbstständigem Denken erziehen zu wollen. Dass unsLandtagspräsidentin Stark genau davor warnt, kann ich nichtnachvollziehen." Insbesondere die Vorwürfe der Linkspartei, die derAfD unterstellt, mit Stasi-Methoden zu arbeiten, empfindet Königerals an den Haaren herbeigezogen: "Es ist ein Treppenwitz derGeschichte, was gerade die SED-Erben der Linkspartei hierkonstruieren. Im SED-Staat unterdrückten sie bei den Schülern jedenZweifel am Handeln von Staat und Partei. Heute tun sie nichtsanderes: Sie helfen bei der Schaffung eines Klimas an den Schulen, indem jede vom Mainstream abweichende Meinung unterdrückt wird. Weranderes denkt, riskiert gesellschaftliches Ansehen und seine Noten.Gerade die Linken sind es, die zusammen mit den anderen Altparteiendaran arbeiten, aus jungen Menschen nichts als politisch korrekte,angepasste Konsumenten zu machen. Unser Portal soll den jungen LeutenMut und Hoffnung machen. Wir wollen ein deutliches Signal an dieSchüler Brandenburgs senden: Traut Euch zu denken. Traut Euch, EureMeinung zu sagen. Und wenn man Euch das verbieten will, sind wir anEurer Seite."Das Portal "Neutrale Schulen Brandenburg" ist unter derNetzadresse https://neutrale-schulen-brandenburg.de erreichbar