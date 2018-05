Unterföhring (ots) - Hochkonzentriert und mit großem Vorsprung(65:26) gewann Steffen Henssler sein letztes Duell in seinerProSieben-Show "Schlag den Henssler". Am Samstag, 9. Juni 2018, willder Hamburger ein weiteres Mal triumphieren und den 500.000Euro-Jackpot verteidigen - zur Prime-Time live auf ProSieben.Wer gegen Steffen Henssler antreten wird, entscheidet dasAusscheidungsspiel zu Beginn der Show. Moderiert wird "Schlag denHenssler" von Elton. Elmar Paulke kommentiert die Spiele. AlsMusic-Acts sind mit dabei: Namika ("Je ne parle pas Français") undWelshly Arms ("Sanctuary").Karten für die Show gibt es unter www.brainpool-tickets.de."Schlag den Henssler" am 9. Juni 2018, um 20:15 Uhr, live aufProSiebenHashtag zur Show: #SdHBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentMichael BennTel. +49 [89] 9507-1188Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell