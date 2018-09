Unterföhring (ots) - Nach "Schlag den Henssler" am vergangenenWochenende hat TV-Koch Steffen Henssler entschieden, dass dieseAusgabe die letzte für ihn gewesen sein soll.Steffen Henssler: "Mir war von Anfang an klar, dass es keinSpaziergang wird, diese Sendung zu übernehmen. Ich habe allesgegeben, aber man braucht nicht lange um den heißen Breiherumzureden: Der Zuschauer will mich in dieser Rolle nicht sehen unddas muss man einfach akzeptieren. Und deswegen heißt es jetzt: Mundabwischen und ab ins nächste Abenteuer. Ich möchte mich aber noch malausdrücklich bei allen Verantwortlichen von ProSieben und Brainpoolfür die tolle Zeit und das entgegengebrachte Vertrauen bedanken."ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: "Fernsehen bedeutet ständigeVeränderung - für Künstler, für Sender und für Shows. Wirrespektieren Steffen Hensslers Wunsch, einen nächsten Schritt zugehen und bedanken uns bei ihm herzlich für eine gute gemeinsameZeit."Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentMichael BennTel. +49 [89] 9507-1188Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell