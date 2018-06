Köln (ots) - Feuer erloschen? Von wegen. Steffen Henssler will esnochmal wissen und beweisen, dass er es kulinarisch noch drauf hat.Für eine der insgesamt drei Folgen der "Grill den ProfiSommer-Specials" macht der Hamburger Starkoch einen einmaligenAusflug zurück an den Grill und zu VOX. Neben den Profiköchen RolandTrettl und Ali Güngörmüs stellt sich Steffen Henssler dann nocheinmal dem ultimativen BBQ-Wettbewerb gegen drei prominenteHobby-Griller. Dass der Hamburger Starkoch das Spiel mit dem Feuerbeherrscht, bewies er bereits von 2013 bis 2017 in der VOX-Koch-Show"Grill den Henssler". Dort trat er in acht Staffeln und zweiSommer-Specials in insgesamt 66-Kochwettwerben an und besiegte ganze51 Mal seine Promi-Gegner!"Grill den Profi Sommer-Special" Fernab von der modernen Küche imKölner Studio, gilt es für Roland Trettl, Ali Güngörmüs, SteffenHenssler und ihre prominenten Herausforderer, kulinarischeSpezialitäten zu zaubern, die ausschließlich vom Grill kommen!Welcher Hobby-Griller beherrscht das delikate Spiel mit dem Feuer?Wer verbrennt sich an der Herausforderung die Finger? Ob dieGrillspezialitäten auch hervorragend munden, bewertet nach jederKochrunde die hochkarätige Jury um Manager und Genießer ReinerCalmund, Spitzenköchin Maria Groß sowie Star-Sommelier GerhardRetter. Moderiert werden die hitzigen BBQ-Wettkämpfe von RuthMoschner.Aufgezeichnet werden die "Grill den Profi Sommer-Specials" vom 19.bis 21. Juli im Elbauenpark Magdeburg. Tickets für die hitzigenOpen-Air-Grillwettkämpfe gibt es unter www.tvtickets.de. In denkommenden Monaten werden die "Sommer-Specials" dann bei VOXausgestrahlt.Weitere Informationen:www.kommunikation.mediengruppe-rtl.dePressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandVOX KommunikationJanine JannesTelefon: 0221-456 74410Fotowünsche:VOX BildredaktionJasmin MenzerTelefon: 0221-456 74281Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell