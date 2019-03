Finanztrends Video zu



Unterföhring (ots) -Mark Forster lässt mit "Tausend Tattoos" (SIDO) die Rapper von derLeine. Lena fordert ihre besonders ehrgeizigen Talente mit BrunoMars' "Talking To The Moon" heraus. The BossHoss machen ihre Jüngstenmit ECHT "Alles wird sich ändern" groß. Und Stefanie Kloß bringtOscar-Flair mit ihrem "Shallow"-Battle (Lady Gaga & Bradley Cooper)auf die "The Voice Kids"-Bühne. Zum Start der Battles von "The VoiceKids" am Sonntag, 31. März, um 20:15 Uhr in SAT.1 zeigen die Coaches,wie ihre jungen Talente sich entwickeln und große Musikmomenteerschaffen. "Ihr wart von Anfang an ein Team, ihr seid miteinandergewachsen und hier in dem Saal war so eine Energie, da musste icheinfach mitmachen", strahlt Stefanie Kloß über ihr Oscar-Battle. TheBossHoss stürzen direkt zu ihren Talenten auf die Bühne, Alec Völkel:"Wir sind so stolz auf Euch drei als wärt ihr unsere Kinder!" UndLena Meyer-Landrut ist begeistert: "Das ist 'The Voice Kids': Ihrsteht auf dieser Bühne, habt Spaß, hängt euch richtig rein und machteuer Ding draus. Es war ganz, ganz toll, euch zuzuschauen undzuzuhören." In der ersten Ausgabe der "The Voice Kids"-Battlesbekommen die Talente Unterstützung von den Gast-Coaches Rita Ora,Felix Jaehn, Ilse DeLange und Henning Wehland.Die Battles: Immer drei Kids aus einem Team singen gemeinsam einenSong. Danach bestimmt der eigene Coach den Battle-Sieger. Wenn allefünf Battle-Sieger eines Teams feststehen, singen diese noch einmalihren Blind-Audition-Song. Danach entscheidet der Coach, mit welchenzwei Talenten er ins Finale geht.Diese Talente singen in der ersten Ausgabe der Battles von "The VoiceKids":Abigail (14, Marbach am Neckar bei Ludwigsburg), Cora (14, Berlin),Davit (11, Neustadt an der Weinstraße), Dio (14, Wien/Österreich),Eske (15, Stedesdorf bei Wilhelmshaven), Elena (14, Eppstein beiFrankfurt/Main), Evin (12, Bad Bodenteich bei Uelzen), Fiona (12,Berlin), Helena (14, Oberkochen bei Aalen in Baden-Württemberg),Idalia (10, Warschau/Polen), Isabelle (13, Berlin), Jonna (15,Oldenburg), Joshua (12, Maintal bei Frankfurt/Main), Kira (14, Köln),Lana (15, Oberhausen), Laura-Céline (12, Jettingen-Scheppach beiAugsburg), Leon (12, Winsen (Luhe) bei Hamburg), Luana (14,Unterägerl/Schweiz), Mondia (10, Bremen), Nelli (14, Essen), Nils(12, Wusterhausen bei Berlin), Orlando (12, Seligenstadt beiFrankfurt/Main), Philipp (10, Hamburg), Ruza (10, Bad Vilbel beiFrankfurt/Main), Tapiwa (14, Berlin), Thapelo (13, Aachen), Theodor(13, Chemnitz).Zur #VoiceKids-Presseseite http://presse.sat1.de/TVK2019."The Voice Kids" - die Battles, ab Sonntag, 31. März, um 20:15 Uhr inSAT.1Folge verpasst?#VoiceKids in SAT.1 verpasst? Kein Problem. SAT.1 Gold zeigt jedeFolge "The Voice Kids" immer montags, um 20:15 Uhr. Und aufwww.the-voice-kids.de gibt es alle Infos, Hintergründe und exklusiveClips zur Musikshow.Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1158Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell