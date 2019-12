Hamburg (ots) - In der aktuellen Ausgabe der BARBARA, die ab sofort im Handelerhältlich ist, trifft Barbara Schöneberger Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß,mit der sie über den Stand der Gleichberechtigung von Frauen und Männernspricht. Kloß, die in der DDR geboren wurde und von klein auf mit einerberufstätigen Mutter aufwuchs, sagt: "Ich habe früh etwas sehr Wichtigesgelernt: Frauen sind nicht nur Mütter, sie haben ein eigenes Leben neben derFamilie." Dennoch weiß sie, dass es nicht immer aufs "Wollen" ankommt, geradewenn es um Frauen in Führungsbereichen geht: "Du kommst als Frau nur dann indiese Positionen, wenn du dich den männlichen Spielregeln anpasst. (...) Mitanderen Worten: Die weiblichen Skills, die wir schätzen und sehen wollen, musstdu als Frau zunächst beiseiteschieben, um sie später hoffentlich einsetzen zukönnen."Pressekontakt:Maike PelikanStellv. Leiterin MarkenkommunikationGruner + Jahr GmbHTel: +49 (0) 40 / 37 03 - 21 57E-Mail: pelikan.maike@guj.dewww.barbara.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/118476/4466132OTS: Gruner+Jahr, BARBARAOriginal-Content von: Gruner+Jahr, BARBARA, übermittelt durch news aktuell