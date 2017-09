Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

München (ots) -Makellose Haut, Klimper-Wimpern und ein sonnengeküsster Glow:Model und "GNTM"-Siegerin Stefanie Giesinger ist eine echteBeauty-Inspiration. Mit ihrem perfekten Look und ihrer positivenAusstrahlung begeistert die 21-Jährige Millionen Fans - und ist so zueinem echten Instagram-Star (2,8 Mio. Abonnenten) geworden. In JOY(10/2017, EVT. 01.09.) verrät die hübsche Berlinerin exklusiv ihreSchönheits-Tricks.Für ihr strahlend weißes Lächeln setzt Stefanie Giesinger auf eineZahnpasta, die reinigt und gleichzeitig aufhellt. Der Rest ihrermorgendlichen Beauty-Routine muss vor allem praktisch sein: "Meistensmuss es schnell gehen. Deshalb bekommt meine Haut nur eine PortionFeuchtigkeit. Meine Tagespflege habe ich auch immer auf Reisen dabei,um zwischendurch auffrischen zu können." Auch in punkto Haare istSteffi sehr unkompliziert: "Ich wickle sie gern zum Messy Bun - ichfinde nämlich, mit dem richtigen Make-up passt ein Dutt zu jederGelegenheit. Zum Schluss noch Mascara, damit ich nicht so müdeaussehe. Fertig!"Während andere Stars einen wahren Kult um ihre Augenbrauentreiben, mag Steffi es hier natürlich: "Mit meinen Brauen mache ichgar nichts - die sind einfach so buschig!" Bei ihren wunderschönenlangen Wimpern hingegen überlässt sie nichts dem Zufall. Exklusiv inJOY verrät sie ihr Geheimnis: "Wenn ich mal Zeit für mich habe,kriegen sie eine Spezialbehandlung: Am Abend tupfe ich Kokosöl aufdie gereinigten Wimpern und lasse es über Nacht einwirken - das regtdas Wachstum an."Hinweis für die Redaktionen:Die neue JOY-Ausgabe (10/2017) ist ab dem 1. September 2017 imHandel. Diese Meldung ist unter Quellenangabe "JOY" zurVeröffentlichung frei.Über JOYDer Name ist Programm, denn JOY setzt Trends und macht gute Laune.Das Magazin begeistert moderne und dynamische Frauen mit einemeinzigartigen Themenmix, der immer wieder auf außergewöhnliche underfrischend andere Weise in Szene gesetzt wird. In lebendiger Optikpräsentieren sich die raffiniertesten Beauty-Looks, die hippstenFashion-Trends sowie die spannendsten People Stories. Experimentier-und konsumfreudige JOY-Frauen lieben es, sich selbst immer wieder neuzu inszenieren und setzen deshalb auf die hohe Trendkompetenz vonJOY! Der große Erfolg von JOY wurde Grundlage für dieInternationalisierung des Trendmagazins, das mittlerweile in siebenLändern erfolgreich erscheint.Über Bauer PremiumUnter der Dachmarke BAUER PREMIUM bündelt die Bauer Media Groupinsgesamt acht Premiummarken: COSMOPOLITAN, Happinez, JOY, Maxi,MYWAY, SHAPE, InTouch Style und "einfach.sein". Inhaltlichunterschiedlich positioniert, sprechen sie die unterschiedlichenPremium-Frauen-Zielgruppen in ihrer ganzen Breite an. Für jede Markegilt derselbe Premiumanspruch bei Produktqualität,Preispositionierung und Zielgruppe. BAUER PREMIUM kenntPremiummärkte, -marken und -zielgruppen wie kein anderes Medienhaus:Auch bei den hochwertigen monatlichen Frauenzeitschriften ist dieBauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlag verkauft mehr Exemplare immonatlichen Premiumsegment (1,1 Mio. durchschnittlicher GesamtverkaufIVW 1-4 2016). Mit diesem Portfolio ist der Verlag die marktführendeGröße bei anspruchsvollen Premium-Frauen-Zielgruppen. BAUER PREMIUMist Teil der Bauer Media Group, einem der erfolgreichstenMedienhäuser weltweit. Mehr als 600 Zeitschriften, über 400 digitaleProdukte und über 100 Radio- und TV-Sender erreichen MillionenMenschen rund um den Globus. Mit ihrer globalen Positionierungunterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschenund Marken.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGAnna HezelUnternehmenskommunikationT +49 40 30 19 10 74anna.hezel@bauermedia.comhttps://twitter.com/bauermediagroupwww.bauermedia.comOriginal-Content von: Bauer Media Group, JOY, übermittelt durch news aktuell