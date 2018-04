München (ots) -Mit 17 gewann Stefanie Giesinger den Titel "Germanys nextTopmodel". Seitdem ging es für sie nicht nur auf der Karriereleitersteil nach oben, sondern auch in ihrem Privatleben läuft es mehr alsgut. In der aktuellen Ausgabe von JOY (05/2018, EVT 06.04.) sprichtdie 21-Jährige exklusiv über ihre Lieblingsmenschen und die Liebe zusich selbst.Seit 1,5 Jahren ist Stefanie mit dem britischen YouTube-StarMarcus Butler zusammen. "Als wir uns kennenlernten dachte ich: 'Achwieder einer, der nur flirten will.' Aber Marcus hat sich sehr ummich bemüht und ich fing an, mich in ihn zu verlieben." Die beidenlernten sich 2016 auf der amfAR-Gala kennen. Steffi kann sichvorstellen, ihn irgendwann zu heiraten. "Ich hätte auch gerne Kinder,zwei oder drei. Ich finde es wichtig, dass man mit dem Partner übereine gemeinsame Zukunft spricht. Wenn man sich keine vorstellen kann,hat die Beziehung wenig Sinn", erklärt das Model.Neben Marcus gehört auch Stefanies bester Freund Jannik fest zuihrem Leben. Die beiden kennen sich schon seit acht Jahren. "Früherwaren wir die schlaksigen Weirdos auf dem Schulhof, mit denen keinerabhängen wollte." Heute begleitet er Steffi oft und macht fast alleInsta-Pics von ihr. Nicht nur Marcus und Jannik liegen ihr sehr amHerzen. Auch die Liebe zu sich selbst ist ihr wichtig. "Selbstliebeheißt, seine Einzigartigkeit zu schätzen." Stefanie leidet seit ihrerGeburt an einer Erbkrankheit namens Volvulus, bei der sich der Darmverdreht. Mit 13 hatte sie eine OP, die eine große Narbe auf ihremBauch hinterlassen hat. "Damals habe ich geweint und meiner Muttergesagt, dass ich nie wieder im Bikini rumlaufen werde. Heute zeigeich meine Narbe mit Stolz. Sie erinnert mich daran, was ich allesdurchgestanden habe und wie stark ich bin." Stefanie hat gelernt, mitder Krankheit zu leben und genießt jeden Augenblick mit ihrenLiebsten. Ihr Motto: "Alles was an uns unperfekt ist, macht unsbesonders."Zu ihren Eltern hat Stefanie ein besonderes Verhältnis. Zu ihnenblickt das Model voller Dankbarkeit auf. "Sie sind damals ausSibirien nach Deutschland ausgewandert - was für ein mutiger Schritt.Sie haben ihre Heimat aufgegeben, damit mein Bruder und ich einebessere Zukunft haben. Hätten sie das nicht durchgezogen, würde ichnicht hier sein."Hinweis für die Redaktionen:Die neue JOY-Ausgabe (05/2018) ist ab dem 06.04.2018 im Handel.Diese Meldung ist unter Quellenangabe "JOY" zur Veröffentlichungfrei.Über JOYDer Name ist Programm, denn JOY setzt Trends und macht gute Laune.Das Magazin begeistert moderne und dynamische Frauen mit einemeinzigartigen Themenmix, der immer wieder auf außergewöhnliche underfrischend andere Weise in Szene gesetzt wird. In lebendiger Optikpräsentieren sich die raffiniertesten Beauty-Looks, die hippstenFashion-Trends sowie die spannendsten People Stories. Experimentier-und konsumfreudige JOY-Frauen lieben es, sich selbst immer wieder neuzu inszenieren und setzen deshalb auf die hohe Trendkompetenz vonJOY! Der große Erfolg von JOY wurde Grundlage für dieInternationalisierung des Trendmagazins, das mittlerweile in siebenLändern erfolgreich erscheint.Über Bauer PremiumUnter der Dachmarke BAUER PREMIUM bündelt die Bauer Media Groupinsgesamt die sieben Premiummarken COSMOPOLITAN, einfach.sein,Happinez, InTouch Style, JOY, Maxi, Shape sowie die LuxusmarkeMadame. Inhaltlich unterschiedlich positioniert, sprechen sie dieunterschiedlichen Premium-Frauen-Zielgruppen in ihrer ganzen Breitean. Für jede Marke gilt derselbe Premiumanspruch bei Produktqualität,Preispositionierung und Zielgruppe. BAUER PREMIUM kennt Premium- undLuxusmärkte, -marken und -zielgruppen wie kaum ein anderesMedienhaus: Auch bei den hochwertigen monatlichen Frauenzeitschriftenist die Bauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlag verkauft mehrExemplare im monatlichen Premium- und Luxussegment (rund 1,15 Mio.durchschnittlicher Gesamtverkauf IVW 1-4 2017). Mit diesem Portfolioist der Verlag die marktführende Größe bei anspruchsvollen Premium-und Luxus-Frauen-Zielgruppen. BAUER PREMIUM ist Teil der Bauer MediaGroup, einem der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehr als 600Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und über 100 Radio- undTV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mitihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Groupihre Leidenschaft für Menschen und Marken.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGAnna StoermerUnternehmenskommunikationT +49 40 30 19 10 74anna.stoermer@bauermedia.comhttps://twitter.com/bauermediagroupwww.bauermedia.comOriginal-Content von: Bauer Media Group, JOY, übermittelt durch news aktuell