Stefanie Giesinger: Über Krebs sollte man offen sprechen können / Social Media Star unterstützt die Krebsinitiative yeswecan!cer und spendet für die YES! APP (FOTO)

Berlin (ots) -Sie gewann die Casting-Show GNTM, hat sich als erfolgreiches Modelund Social-Media-Star etabliert, ist Markenbotschafterin mit eigenerPflegelinie und vor allem auch Mutmacherin. Für viele Menschen istStefanie Giesinger bereits mit 23 Jahren ein großes Vorbild (Idol ofthe Year/ AYA 2018). Ihre 3.7 Mio Instagram-Follower wissen, dass siemit einer seltenen lebensbedrohlichen Krankheit lebt, die längereKrankenhausaufenthalte mit sich bringt. Ihre eigene Krankheit undleidvolle Erfahrungen mit Krebs in der Familie und im Freundeskreishaben sie veranlasst, ihre Popularität zu nutzen, um sich für dieInitiative yeswecan!cer und deren Projekt - die YES! APP - zuengagieren.Die gemeinnützige GmbH yeswecan!cer versteht sich als Bewegung füreinen angst- und tabufreien Umgang mit Krebs und betreibt die YES!APP, Deutschlands erste digitale Selbsthilfegruppe, mit der sichbetroffene Krebspatienten und deren Angehörige unkompliziert findenund direkt austauschen können. Die individuelle Vernetzung imgeschützten Raum ist das Kernangebot der App, aber sie will nochmehr: Informationen, Kontaktadressen und Beratungsangebote gehörendazu und werden ständig weiterentwickelt."Als gemeinnützige Gesellschaft sind wir auf Spenden undZuwendungen angewiesen. Wir freuen uns daher sehr, dass StefanieGiesinger uns unterstützt und mit einer großzügigen Spende von 50.000Euro die Weiterentwicklung unserer App ermöglicht" sagt yeswecan!cer-Gründer Jörg A. Hoppe, der vor drei Jahren selbst an Leukämieerkrankte. "Stefanie ist durch ihre eigene Geschichte für alleMenschen, die eine Krankheit als ständigen Begleiter haben,authentisch und glaubwürdig. Es ehrt uns, dass sie uns ihr Vertrauenund ihre Stimme schenkt."Stefanie Giesinger, die sich auch auf der Homepage vonyeswecan!cer als prominentes Gesicht der Kampagne präsentiert, zuihrem Engagement für yeswecan!cer: "Über Krankheit sollte man offensprechen können. Ich selbst habe die Erfahrung gemacht, dass man sehrviel Kraft daraus schöpft, wenn man sich mit seinen Problemen nichtversteckt. Der Austausch mit anderen Patienten und die Solidaritätvon Menschen sind eine große Hilfe für Betroffene und derenAngehörige. Genau das will yeswecan!cer fördern. Ein tolles Konzept,das ich sehr gerne unterstütze."Die YES! APP gibt es kostenlos und auch im deutschsprachigenAusland überall da, wo es Apps gibt.https://apps.apple.com/de/app/yes-app/id1439189846https://play.google.com/store/apps/details?id=org.yeswecancer.appyeswecan!cer gGmbH:Jedes Jahr erkranken in Deutschland fast 500.000 Menschen neu anKrebs. Fast jeder zweite bekommt im Laufe seines Lebens eineKrebsdiagnose. Krebs erzeugt Angst, Scham, Schuldgefühle, Isolation,Stigmatisierung, Hilflosigkeit und Armut. Krebs ist ein Tabuthema.Das wollen wir ändern! Die YES! APP verbindet Krebspatientenmiteinander zum unkomplizierten Informations- undErfahrungsaustausch. Die YES! APP wird schrittweise zurGesundheits-App für alle Krebspatienten ausgebaut.Website: www.yeswecan-cer.orgFacebook: https://www.facebook.com/yeswecancerInstagram: https://www.instagram.com/yeswecan_cer