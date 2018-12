München (ots) - 2014 gewann sie "Germany's Next Topmodel" -seitdem ist Stefanie Giesinger nicht mehr aus Werbespots, Kampagnenoder Instagram wegzudenken. In SHAPE (EVT 19.12.) spricht die22-Jährige über ihr Workout und Cheat Days."Als Model ist mein Körper mein Kapital", so Stefanie Giesinger."Sport ist für mich aber auch mental sehr wichtig. Diese eineWorkout-Stunde am Morgen ist Steffi-Zeit. Da kann ich komplettabschalten und mache mein Ding. Das ist mein perfekter Ausgleich fürstressige Tage! Wenn ich morgens Zeit habe, wird vor dem Frühstückordentlich geschwitzt - mit einer Stunde High Intensity IntervalTraining."Aber bei Stefanies Jetset-Leben wird eine ganze Stunde Trainingoft auch schwierig. "Es kommt immer wieder vor, dass ich von morgensfrüh um 5 Uhr bis nachts unterwegs bin und einfach nicht dazu komme,eine volle Stunde zu trainieren. Dann mache ich z.B. beim ZähneputzenLunges oder Squats." Doch selbst Profis wie Stefanie Giesinger müssensich gelegentlich zum Sport motivieren. "Manchmal ist es auch fürmich schwer, wie vermutlich für jeden anderen auch. Doch sobald ichSportklamotten anhabe, kommt die Motivation ganz von allein."Cheat-Days legt Stefanie Giesinger gleich zwei mal pro Woche ein."Man muss sich auch mal was gönnen", so das Model. "Dann gibt's zumBeispiel Pizza - mein Lieblingsgericht. Und bei Schokoriegeln kenneich keinen Stopp. Aber das ist auch voll okay. Dann laufe ich amnächsten Tag eben die extralange Distanz - und alles ist wieder inBalance."Denn auch das Model arbeitet an kleinen "Problemzonen". "Mein Poist nicht ganz so muskulös wie ich ihn gern hätte... Also mache ichin letzter Zeit mehr Übungen dafür. Aber man sollte auch nicht zuverkrampft mit seinem Körper umgehen, sondern sich sagen: Es ist ebenein Po, und der ist gut so, wie er ist."Hinweis für Redaktionen:Der vollständige Artikel erscheint in der neuen SHAPE (ab 19.Dezember im Handel). Auszüge sind bei Nennung der Quelle "SHAPE" zurVeröffentlichung frei.Über ShapeSHAPE ist das einzigartige Fitness- und Lifestylemagazin fürkörperbewusste, aktive und anspruchsvolle Frauen mit dem Ziel, seineLeserinnen mit Freude und Kompetenz in Bestform zu bringen. AlsPersonal Trainer für Körper, Geist und Seele motiviert SHAPE,transportiert Lebenslust und ergänzt Fitness & Food um dieLifestylethemen Beauty & Fashion sowie Reise & Psychologie. Dasinspirierende Konzept deckt alle Facetten im Leben einer aktiven Frauab. SHAPE ist ein Lebensgefühl und das Must-Have für alle Frauen, diestylish, sexy und fit sein wollen. Das Magazin erscheintinternational mit 15 Ausgaben in über 30 Ländern und ist somit dasgrößte Fitnessmagazin für Frauen weltweit.Über Bauer PremiumUnter der Dachmarke BAUER PREMIUM bündelt die Bauer Media Groupinsgesamt die sieben Premiummarken COSMOPOLITAN, einfach.sein,Happinez, InTouch Style, JOY, Maxi, Shape sowie die LuxusmarkeMadame. Inhaltlich unterschiedlich positioniert, sprechen sie dieunterschiedlichen Premium-Frauen-Zielgruppen in ihrer ganzen Breitean. Für jede Marke gilt derselbe Premiumanspruch bei Produktqualität,Preispositionierung und Zielgruppe. BAUER PREMIUM kennt Premium- undLuxusmärkte, -marken und -zielgruppen wie kaum ein anderesMedienhaus: Auch bei den hochwertigen monatlichen Frauenzeitschriftenist die Bauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlag verkauft mehrExemplare im monatlichen Premium- und Luxussegment (rund 1,15 Mio.durchschnittlicher Gesamtverkauf IVW 1-4 2017). Mit diesem Portfolioist der Verlag die marktführende Größe bei anspruchsvollen Premium-und Luxus-Frauen-Zielgruppen. BAUER PREMIUM ist Teil der Bauer MediaGroup, einem der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehr als 700Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und über 100 Radio- undTV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mitihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Groupihre Leidenschaft für Menschen und Marken.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGAnna StörmerUnternehmenskommunikationT +49 40 30 19 10 74anna.stoermer@bauermedia.comwww.bauermedia.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Shape, übermittelt durch news aktuell