Stefan Wintels in den Aufsichtsrat von KfW Capital bestellt

Frankfurt am Main (ots) -- Dr. Ingrid Hengster legt Amt als Vorsitzende des Aufsichtsrats von KfW Capital nieder und scheidet aus dem Gremium aus- Stefan Wintels, Vorstandsvorsitzender der KfW, wird zum neuen Mitglied des KfW Capital-Aufsichtsrats bestellt- Aufsichtsrat wählt im November neuen VorsitzendenDr. Ingrid Hengster, Vorstandsmitglied der KfW, scheidet aus dem Aufsichtsrat von KfW Capital, der 100%igen Beteiligungstochter der KfW, aus. Sie legt damit ihr Amt als Aufsichtsratsvorsitzende des Kontroll- und Genehmigungsgremiums nieder, das sie seit November 2018 ausübte. Dr. Hengster scheidet bereits nun aus, um so einen fließenden Übergang im Hinblick auf ihren Weggang auf eigenen Wunsch von der KfW zu ermöglichen. Stefan Wintels, Vorstandsvorsitzender der KfW, ist von der KfW als neues Mitglied in den Aufsichtsrat von KfW Capital bestellt.Das fakultativ eingesetzte Gremium von KfW Capital besteht aus sechs Mitgliedern: zwei Vertretern/Vertreterinnen des Bundes (Vertreter/in des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, BMWi, und Vertreter/in des Bundesministeriums der Finanzen, BMF), zwei Vertretern/Vertreterinnen aus dem Markt und zwei Vertretern/Vertreterinnen der KfW. Der Aufsichtsrat nimmt u.a. die Überwachungsfunktion über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft wahr, genehmigt größere Investments und ist beratend in strategische Fragen eingebunden. Die Geschäftsführer von KfW Capital, Dr. Jörg Goschin und Alexander Thees, danken Dr. Ingrid Hengster für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und für ihre wertvolle Unterstützung als Aufsichtsratsvorsitzende seit Gründung von KfW Capital und heißen Stefan Wintels als neues Aufsichtsratsmitglied herzlich willkommen.Die Mitglieder des Aufsichtsrats von KfW Capital:- Dr. Fritz Becker, Unternehmer/Investor und Mitglied im Aufsichtsrat der Augsburger Aktienbank und im Aufsichtsrat der DEKA Investment GmbH. Dr. Becker war zuvor u.a. CEO der HQ Trust GmbH und Harald Quandt Holding GmbH.- Dr. Sabine Hepperle, Leiterin der Abteilung Mittelstandspolitik im BMWi (Zuständigkeit u.a. für Fragen der Wagniskapitalfinanzierung, Förderung von Startups, Gründungen und Unternehmensnachfolgen).- Dr. Judith Kölzer-Söding, Gründerin & Geschäftsführerin der Beteiligungsfirma SOVAGE GmbH mit Fokus auf Special Situations & Wachstum. Zuvor war Dr. Kölzer-Söding in verschiedenen Positionen bei Dr. Förster AG, CVC Capital und Goldman Sachs International tätig.- Dr. Stefan Peiß, Vorstandsmitglied der KfW Bankengruppe, Chief Risk Officer, und Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender von KfW Capital- Stefan Wintels, Vorstandsvorsitzender der KfW Bankengruppe- Reinhard Wolpers, Leiter der Unterabteilung Finanzmarktstabilität und Schuldenwesen im BMF (Zuständigkeit u.a. für Fragen der Finanzmarktstabilität, Staatsanleihemärkte, Bankenaufsicht und -restrukturierung).In der nächsten Sitzung des Gremiums (noch im Nov. 2021) wählt der Aufsichtsrat aus den Vertretern der KfW einen neuen Vorsitzenden.Weitere Informationen zu der KfW Capital finden Sie unter www.kfw-capital.dePressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Sonja HöpfnerTel. +49 (0)69 7431 4306, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: sonja.hoepfner@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell