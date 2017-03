Stefan Westendorp: Ex-TV Movie-Chef macht sich mit Westendorp Media selbständig (FOTO)

Hamburg/ München (ots) -Stefan Westendorp (53), Ex-Chefredakteur von TV Movie, hat sichselbstständig gemacht und Westendorp Media (www.westendorp-media.de)gegründet.Zu den Schwerpunkten der Agentur mit Sitz in Hamburg und Münchengehört die Beratung von Medienhäusern, die Neu- und Weiterentwicklungvon Publikationen sowie deren Profil-Schärfung sowohl im Print alsauch digital.Daneben ist Westendorp spezialisiert auf Corporate Publishing undContent Marketing und bietet so kreative Lösungen vor allem fürmittelständische Unternehmen, um deren Botschaften über alle Kanälevon Print bis Social Media zu platzieren. Dazu greift er auf einbreites Netzwerk von Spezialisten zurück.Westendorp war 17 Jahre Chefredakteur von TV Movie und arbeitetedavor ebenfalls in leitenden Positionen für verschiedene Zeitungen,Zeitschriften, Radio sowie deren digitale Angebote.Pressekontakt:Burda und Fink GmbHAgentur für KommunikationTel.: 089 8906491-0Email: info@burda-fink.deOriginal-Content von: Westendorp Media, übermittelt durch news aktuell