Stefan Walter neuer Geschäftsführer bei der Bioethanolwirtschaft (FOTO)

Berlin (ots) -Der Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft (BDBe) teiltmit, dass der Vorstand des BDBe mit Wirkung ab dem 13.04.2018Rechtsanwalt Stefan Walter zum Nachfolger des langjährigenGeschäftsführers Dietrich Klein berufen hat."Wir freuen uns, mit Herrn Walter einen in der Verbandsarbeiterfahrenen Geschäftsführer für den BDBe gewonnen zu haben", erklärteNorbert Schindler, Vorsitzender des BDBe und Präsident derLandwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz. Stefan Walter (43) war nachzwölfjähriger Verbandstätigkeit in den Bereichen Immobilien undSteuerpolitik zuletzt von November 2014 bis Februar 2018 Justitiarund Referatsleiter Steuern im Deutschen Bauernverband.Schindler würdigte die engagierte und prägende Tätigkeit vonDietrich Klein für die deutsche Bioethanolwirtschaft: "Unter Führungvon Dietrich Klein war der BDBe ein kompetenter und zuverlässigerAnsprechpartner für Politik, Wirtschaft und Medien in Deutschland undauf EU-Ebene."Klein begann seine berufliche Laufbahn 1980 im DeutschenBauernverband als Leiter des Referats Rechtspolitik undparlamentarische Kontakte; seit 1991 war er gleichzeitigGeschäftsführer der Landwirtschaftlichen ArbeitsgruppeBiokraftstoffe, welche im Jahr 2008 in den Bundesverband derdeutschen Bioethanolwirtschaft überführt wurde.Bioethanol ist weltweit der am weitesten verbreitete Biokraftstoffund auch in Deutschland ein wesentlicher Baustein nachhaltigerMobilität. Der Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft(BDBe) vertritt branchenübergreifend, von der landwirtschaftlichenProduktion der Rohstoffe bis zur industriellen Erzeugung undWeiterverarbeitung von Bioethanol und aller Co-Produkte, dieInteressen seiner Mitgliedsunternehmen und -verbände.