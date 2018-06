Stefan Oschmann Porträt — Merck KGaA Vorstandsvorsitzender

Weitere Suchergebnisse zu "Merck KGaA":

Stefan Oschmann, geboren 1957 in Würzburg, ist seit April 2016 Vorstandsvorsitzender bei Merck in Darmstadt, das 2018 sein 350jähriges Jubiläum feiert. Zuvor war er stellvertretender CEO gewesen. Seit 2017 ist er zudem Präsident der European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), des wichtigsten europäischen Interessenverbandes der Pharma-Industrie.

Stefan Oschmann kennt beide Merck-Konzerne

Oschmann studierte in München Veterinärmedizin. Bevor er in die Wirtschaft ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Robert Sasse.