Rastatt (ots) -Knapp über ein Jahr sind Stefan Mross (42) und die SängerinAnna-Carina Woitschack (25) nun schon ein Paar. Und derVolksmusikstar ist offenbar immer noch verliebt wie am ersten Tag."Ein, zwei Tage getrennt voneinander sein ist okay, danach reicht esaber", sagt Mross in einem Exklusiv-Interview der Musikzeitschrift"Meine Melodie" (8/2018; EVT: 19. Juli). Anna sei zwar noch "einjunges Mädel", aber sie habe "einen Riesen-Schatz an Lebenserfahrungund Reife". Und zudem sei sie "eine Partnerin, die Vollgas gibt".Dadurch sei wieder Spontaneität in sein Leben gekommen. "Und ichgenieße das", sagt der Musiker. Stefan Mross und Anna-CarinaWoitschack hatten sich im Sommer 2016 in seiner ARD-Sendung "Immerwieder sonntags" kennengelernt. Seit April 2017 sind die beidenoffiziell ein Paar."Es gab mal eine Zeit, da war Alleinsein das Schlimmste für mich",räumt Mross in dem Interview ein. Dank Anna könne er dieses Gefühljetzt aber ein paar Tage lang ertragen. "Ich weiß, dass ich einePartnerin an meiner Seite habe, die meinen Weg mit mir geht", erklärtder Volksmusikstar und betont, dass er dadurch jetzt ein ganz neuesLebensgefühl verspüre. "Ich freue mich gerade auf jeden neuen Tag!"