Baden-Baden (ots) -Weitere Gäste sind u. a. Freiburgs bunteste Reiseführerin "BettyBBQ" sowie die jüngste Nonne aus dem Offenburger Kloster / Samstag,1. Juni 2019, 23:35 Uhr im SWR FernsehenZu ihrer neuen Ausgabe von "Talk am See" begrüßt Gaby Hauptmanndiesmal Musiker und Moderator Stefan Mross, Reiseführerin Betty BBQ,Schwester Thérèse, Wolfsexpertin Tatjana Schneider sowie VfBStuttgart-Fan Ingeborg Stiegler. Mit ihren Gästen spricht GabyHauptmann über alles, was den Südwesten Deutschlands in dieser Wochebewegt hat. Eine spannende Runde teilt ihre Erfahrungen, Meinungenund besondere Erlebnisse mit dem Publikum. Die vierte Folge der neuenSWR Show "Talk am See mit Gaby Hauptmann", ist am Samstag, 1. Juni,23:35 Uhr, im SWR Fernsehen zu sehen. Die Sendung wird jeweilsfreitags, am Vortag, aufgezeichnet.Stefan MrossMusiker und Moderator Stefan Mross feiert aktuell sein 30-jährigesBühnenjubiläum und ist seit Sonntag wieder wöchentlich bei "Immerwieder sonntags" im Ersten zu sehen. Stefan Mross wurde bereits alsJugendlicher von Karl Moik entdeckt. Bis heute ist Mross insbesonderefür seine fröhliche Stimmung bekannt, mit der er die Sendung seit2005 moderiert.Betty BBQNach einigen Jahren harter Arbeit in einer Würstchenbude entstandvor mehr als zehn Jahren "Betty BBQ" während der Fastnachtszeit. AlsFreiburgs bunteste Reiseführerin trägt sie am liebstenSchwarzwalddirndl und Bollenhut. Die berühmte Drag Queen aus demSchwarzwald führt Besucher regelmäßig auf unterhaltsame Weise durchdie Freiburger Innenstadt.Schwester ThérèseSchwester Thérèse, die mit bürgerlichem Namen Christina Müllerheißt, ist mit 31 Jahren die jüngste Nonne im Kloster "Unserer liebenFrau" in Offenburg. Dort lebt sie gemeinsam mit vier anderenSchwestern, die alle deutlich älter sind als sie. Den Wunsch,Ordensschwester zu werden, hatte die studierte Lehrerin bereits inihrer Kindheit.Tatjana SchneiderSeit ihrer Kindheit hat Tatjana Schneider bereits eine Vorliebefür Tiere und die Natur. Inzwischen beschäftigt sie sich seit mehrals 20 Jahren mit Wölfen und hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht:Tatjana Schneider leitet den Wolfspark in Merzig und ist nicht nureine Expertin beim Thema Wölfe, sondern kann auch heulen wie ihretierischen Lieblinge.Ingeborg StieglerOma Inge ist inzwischen 81 Jahre alt und zählt nach wie vor zu dentreuesten Fans des VfB Stuttgart. Sie begleitet ihren Verein seitvielen Jahren regelmäßig daheim und auswärts und kann den Abstiegnoch nicht fassen.Sendung"Talk am See mit Gaby Hauptmann", Samstag, 1. Juni 2019, 23:35Uhr, SWR Fernsehen - weitere Folgen jeweils am Samstagabend