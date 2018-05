Hamburg (ots) - Ihre CD schlägt ein wie eine Bombe! Mit ihremAlbum "Liebe passiert" steigt Anna-Carina Woitschack auf Platz 3 derinternationalen Charts ein. Ihr Lebenspartner Stefan Mross istebenfalls darauf vertreten. Gleich drei Duette singt das Paargemeinsam. Mit "NEUE POST" (EVT 09.05.) spricht das Paar exklusivüber die gemeinsame Arbeit, ihren verdienten Urlaub, Tattoos undHochzeitspläne."Das war ein hartes Stück Arbeit. Wir hatten meist zweiVeranstaltungen am Tag, Autogrammstunden, eine Center-Tour und wasman noch so alles macht", berichtet das Paar. "Das geht ganz schön andie Nieren. So etwas habe ich zuletzt vor zehn Jahren gemacht undtotal vergessen, wie anstrengend es ist", so Stefan. Jetzt möchtendie Beiden erstmal entspannen. "Wir haben noch ein paar Termine unddann machen wir zwei Wochen Urlaub. Wir wollen daheim bleiben. UnserHaus kommt uns schon wie ein Ferienhaus vor, weil wir nie da sind.Aber wenn das Wetter schlecht wird, fahren wir spontan weg. Dannschnapp ich mir mein Wohnmobil und weg sind wir!"Ein großer Liebesbeweis: Für seine Anna-Carina hat sich Stefan einneues Tattoo stechen lassen. "Ich habe immer gesagt, so was mache ichnie, doch für diese Frau tue ich alles! Daher habe ich mir'Anna-Carina' auf den Arm tätowieren lassen. Mir war tierischschlecht, aber das ist mir egal gewesen."Auf die Frage, welches Tattoo als nächstes kommt, antwortetStefan: "Schau'n mer mal. Doch aller guten Dinge sind drei!" Ob dasein Hinweis auf die nächste Hochzeit nach Stefanie und Susanne ist?"Dazu sage ich jetzt mal nichts mehr", sagt Stefan und lacht.Hinweis für Redaktionen:Den vollständigen Beitrag gibt es in Neue Post Nr. 20, ab Mittwoch09. Mai 2018 im Handel. Abdruck honorarfrei bei Nennung Quelle NeuePost.Über Neue PostNeue Post ist das Qualitäts-Yellow im Segment und garantiert seitüber 60 Jahren Qualität und Kontinuität für Frauen ab 50 Jahren. NeuePost ist die Nummer eins in Adel mit exklusiven News aus denKönigshäusern. Darüber hinaus sind nationale und internationale Starsaus dem Show-Bizz fester Bestandteil des Heftes. Der großeServiceteil berät die Leserinnen kompetent. Themenschwerpunkte bildenWohnen, Ratgeber, Gesundheit sowie Mode und Beauty. Aber auch Leutevon nebenan, ihre Schwierigkeiten und Probleme, tragischeGeschehnisse und auch besonders glückliche Momente gehören zumredaktionellen Repertoire. Neue Post setzt ganz bewusst auf die Nähezur Leserin: mit emotionaler Ansprache, umsetzbaren Mode- undKosmetik-Tipps und seriöser Beratung zu Alltagsproblemen.Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationAnna StörmerT +49 40 30 19 10 74anna.stoermer@bauermedia.comwww.bauermedia.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Neue Post, übermittelt durch news aktuell