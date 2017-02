Stefan Mies verantwortet neuen Bereich Research & Innovation bei der artegic AG (FOTO)

Bonn (ots) -Stefan Mies (31) verantwortet als Manager Research & Innovation absofort das Innovations- und Partnermanagement beim Digital CRMBeratungs- und Technologieanbieter artegic AG. Der neu geschaffeneBereich bündelt alle Themen aus dem Technologiemanagement,Innovationen rund um die Wertschöpfung im digitalen Dialog sowie diedie Zusammenarbeit mit Technologiepartnern.Stefan Mies ist bereits seit 2011 im Unternehmen und leitete zuvorden Bereich Marketing und Partnermanagement bei der artegic AG, dener ebenfalls neu aufgebaut hat. In seiner neuen Rolle berichtetStefan Mies direkt an artegic CTO Jörg Sayn.Der Mediamanager B.A. engagiert sich zudem seit Gründung imVorsitz der Fokusgruppe E-Mail des Bundesverband Digitale Wirtschaft(BVDW) und ist ständiges Mitglied des Ressort Data Economy.Research & Innovation bei der artegic AGMit dem neu gegründeten Bereich Research & Innovation fokussiertdie artegic AG den Ausbau der eigenen Forschung undTechnologieentwicklung in neuen Anwendungsfeldern. Das 2005 alsSpin-Off der Fraunhofer gegründete Unternehmen zeichnet sich seitJahren durch richtungweisende Entwicklungen in der Branche aus, wieden vielfach prämierten Lösungen im Bereich datenschutzkonformesTracking, mobile Kommunikation und Realtime Marketing Automation.Ziel des neu aufgestellten Teams ist u.a. die Entwicklung neuerVerfahren, wie die zuletzt zum Patent angemeldeten Lösungen imBereich KI-basierte multivariate Testoptimierung sowiestandortbasierte Erkennung und Identifizierung von Nutzern übermobile Endgeräte.Die artegic AG sucht auch weiterhin tatkräftige Verstärkung aufden Positionen Business Development Manager (w/m),IT-Systemadministrator (w/m) und PHP-Entwickler (w/m) unter:https://www.artegic.com/de/jobs// Download- Logo artegic (EPS)http://ots.de/K7TX2- Logo artegic (JPG)http://ots.de/mhSes- Porträt Stefan Mies(JPG)http://ots.de/zLid1artegic AG - WE ENGINEER SUCCESS IN DIGITAL CRMDie artegic AG unterstützt Unternehmen beim Aufbau vonkundenzentriertem, digitalen, Best-In-Class Dialogmarketing. artegichat über 10 Jahre Erfahrung im Bereich Marketing Engineering. DasLeistungsportfolio umfasst Beratung, IT-Integration und Technologiefür Realtime Marketing Automation und Online CRM.artegic ist der führende deutsche Spezialanbieter vonStandardsoftware für Realtime Marketing Automation mit E-Mail undMobile sowie Betreiber einer der größten Software-as-a-ServicePlattformen für digitales Marketing in Europa.Mit 65 Mitarbeitern an den deutschen Standorten Bonn und Münchensowie internationalen Repräsentanzen steht artegic für nachhaltigerfolgreiches Dialogmarketing mit signifikant besseren Ergebnissenund weniger operativem Aufwand.Kern der Lösungen von artegic ist die vielfach prämierte ELAINEOnline Dialog CRM Suite für beeindruckendes digitales Cross-ChannelDialogmarketing in Echtzeit. 2015 wurde die Lösung von der Fachpressezur besten europäischen Marketing Suite für kundenzentriertesMarketing gekürt.Über artegic Technologie stehen rund 82 Prozent der DeutschenInternetnutzer mit Unternehmen in Kontakt. Jeder dritte DAX Konzernsowie internationale Key-Player wie BMW, PAYBACK, RTL, BURDA, REWE,Web.de, und maxdome zählen zu den Kunden von artegic.Weltweit werden jeden Monat über artegic Technologie rund 2,7 Mrd.E-Mails, SMS und Social Media Messages in 141 Länder versandt.artegic ist vom TÜV Rheinland unternehmensweit nach deminternationalen Standard für IT- und Datensicherheit ISO/IEC 27001zertifiziert. Das 2005 gegründete Fraunhofer Spin-Off wurde vielfachausgezeichnet für Innovation und die richtungweisende Umsetzungdatenschutzrechtlicher Anforderungen u.a. mit dem eco Internet Award,dem Cased Security Award und dem International Business Award(Stevie).Pressekontakt:artegic AGZanderstraße 753177 BonnHerr Sebastian PieperTel: +49(0)228 22 77 97-0Fax: +49(0)228 22 77 97-900pr@artegic.dehttps://www.artegic.deTwitter: http://twitter.com/artegicFacebook: http://facebook.com/artegicOriginal-Content von: artegic AG, übermittelt durch news aktuell