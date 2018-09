Stuttgart (ots) -13 Monate war er Ministerpräsident, dann wurde Stefan Mappusabgewählt. Gemeinsam mit der CDU, die bis dahin fast 60 Jahre lang inBaden-Württemberg regiert hatte. Über diese Zeit spricht derEx-Ministerpräsident zum ersten Mal vor der Kamera. Und schließt eineRückkehr in die Politik nicht aus. "Die Stefan-Mappus-Story: Absturzeines Politikers - Zeitenwende in Baden-Württemberg" am Donnerstag,13. September 2018, 21 bis 21:45 Uhr im SWR Fernsehen. Ein Film vonJana Kübel und Martina Treuter.Rückkehr nicht ausgeschlossenDie CDU müsse sich strategisch neu ausrichten, sie sei bereitsseit Jahren falsch unterwegs, so Mappus. "Mit der Politik, die dieCDU momentan in Berlin oder in Stuttgart betreibt, könnte ich michnicht identifizieren und dafür würde ich auch nicht zur Verfügungstehen. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt", verrät er auf dieFragen nach seiner Rückkehr in die Politik. Sein Vorgänger GüntherOettinger und Nachfolger Winfried Kretschmann analysieren diedamalige Situation und die Rolle von Stefan Mappus. "Es muss immerein Comeback geben können", stellt sein Vorgänger Günther Öttingerheute fest. Winfried Kretschmann, amtierender Ministerpräsident inBaden-Württemberg, glaubt: "Es ist alles möglich in der Politik."Rückblick und NeuanfangDie 45-minütige Dokumentation "Die Stefan-Mappus-Story" im SWRFernsehen blickt zurück auf die Zeitenwende in Baden-Württemberg, dieuntrennbar mit dem Auf- und Abstieg von Stefan Mappus verbunden ist.Sie zeigt Stefan Mappus auch in seinem neuen Leben als Finanzvorstanddes IT-Beratungsunternehmens "pmone" in München - dem "zweiten" Lebennach der Politik. Mit Baden-Württemberg und der Politik hat er nichtabgeschlossen. Doch den Absturz konnte er nur mit Abstand verkraften.Es habe ihm gutgetan, einige Zeit nichts mit Politik zu machen, sagter. Hat Stefan Mappus damals Fehler gemacht? War er alleinverantwortlich für das Ende der CDU-Regierung in Baden-Württembergoder war die Zeit reif für einen Wechsel? Warum sucht der ehemaligePolitiker heute wieder die Öffentlichkeit?Zitate frei gegen Nennung der Quelle "SWR/DieStefan-Mappus-Story".Fotos über www.ARD-Foto.de Informationen, kostenloses Bildmaterialund weiterführende Links unter https://SWR.de/kommunikation Filmvorab für akkreditierte Journalist/innen auf www.presseportal.SWR.dePressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell