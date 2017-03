Stefan Fuckert wird Moderator der WDR Lokalzeit Südwestfalen

Köln/Siegen (ots) -Stefan Fuckert ist ab 16. März 2017 neuer Moderator im Team der WDRLokalzeit Südwestfalen im WDR Studio Siegen. Fuckert ist am 11. Juni1984 in Siegen geboren und dort aufgewachsen. Nach seinem Studium derSozialwissenschaften arbeitete er bereits für den WDR in Siegen undin Köln. Der neue Job ist für ihn eine besondere Herausforderung:"Ich möchte für unsere treuen Zuschauer ein authentisches Gesichtsein. Ein Moderator, der aus der Region kommt, die Mentalität kennt,schätzt und versteht, weil er selbst ein Südwestfale ist."Für 1LIVE, WDR 2 und Sport im Westen (WDR Fernsehen) sowie alsKolumnist für sportschau.de berichtete er zuvor bereits über allesportlichen Highlights in Nordrhein-Westfalen. Beate Schmies,Leiterin des WDR-Studios Siegen: "Ich freue mich, dass wir nach denbeiden Sauerländerinnen Michaela Padberg und Anne Willmes nun wiederein Talent aus unserer Region fördern können. Mit Stefan Fuckertmoderiert erstmals ein Siegener die Lokalzeit."Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR Presse und InformationTel. 0221 / 220 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell