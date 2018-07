Stefan Böttinger neuer Unternehmenssprecher bei Energy2market - Direktvermarkter und Energie-Aggregator e2m richtet seine Unternehmenskommunikation neu aus (FOTO)

Leipzig (ots) -Stefan Böttinger (45) ist neuer Unternehmenssprecher undCommunications Manager des Leipziger EnergiespezialistenEnergy2market (e2m). Er übernimmt diese Funktion von MarketingleiterMichael Richter, der weiterhin das Marketing und das Kundencenterleitet. Stefan Böttinger verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung inPR und Öffentlichkeitsarbeit, unter anderem in der Energie- undIT-Branche. In seiner neuen Position ist der PR-Profi für die interneund externe Unternehmenskommunikation des Energieanbieters zuständig.e2m steuert, bündelt und vermarktet als einer der führendenEnergie-Aggregatoren für erneuerbare Energien in Deutschland über3.400 Einzelanlagen mit einer installierten Gesamtleistung von mehrals 3.500 MW.Neben der Pressearbeit und strategischen Kommunikation ist dieMarkenbildung und -führung eines der Kernthemen von Stefan Böttinger.So betreute der Kommunikationsexperte vor seiner Tätigkeit bei e2mdie Markentransformation der DAVASO GmbH, einem der größtenAbrechnungsdienstleister für Krankenkassen. Davor war StefanBöttinger in zahlreichen Projekten für Agenturen und Unternehmentätig. Zentrale Station in der Energiebranche waren die StadtwerkeHalle, bei denen er viele Jahre als Konzernsprecher den BereichKonzernkommunikation leitete.Im Fokus seiner Aufgabe bei der e2m stehen die Weiterentwicklungder Unternehmensmarken und kommunikativen Ausrichtung desUnternehmens sowie die Begleitung der weiteren Internationalisierungdes Energievermarkters. "Energy2market hat sich in seiner fastzehnjährigen Historie erfolgreich als einer der größten Vermarktererneuerbarer Energien etabliert", erklärt Stefan Böttinger. "DieEnergiebranche befindet sich derzeit stark im Wandel; insbesonderedie Rolle der Aggregatoren und Direktvermarkter wird sich ändern.Stark auf Innovationen und Technologie basierende Unternehmensmarkenwie e2m müssen darauf frühzeitig gut vorbereitet sein."Energy2market GmbH:Als unabhängiges Stromhandelshaus ist die e2m auf dieBewirtschaftung und Optimierung dynamischer Portfolios sowie dieVermarktung von Flexibilität aus dezentralen Erzeugungs- undVerbrauchsanlagen spezialisiert. Mit über 3.500 MW vermarkteterErzeugungsleistung aus EEG-Anlagen gehört der Aggregator darüberhinaus zu den größten Direktvermarktern Deutschlands. Schwerpunktedes Geschäfts sind die fortlaufende Bewirtschaftung im Spot- undIntraday-Markt sowie die Nutzung bestehender physischer Flexibilitätzum Positionsausgleich, als Handelsprodukt oder Systemdienstleistung(Regelenergie). Als derzeit größter Poolanbieter für Regelleistung inDeutschland verfügt e2m über die für die Vermarktung von Flexibilitätnotwendige Infrastruktur, Marktzugänge zu allen deutschen undteilweise internationalen Handelsmärkten sowie langjähriges Know-howder Mitarbeiter.Für Rückfragen und Bildwünsche wenden Sie sich bitte an:Energy2market GmbH I Weißenfelser Str. 84 I D-04229 LeipzigStefan Böttinger I Corporate CommunicationsTel.: +49 341 230 28-233stefan.boettinger@e2m.energy I www.e2m.energyOriginal-Content von: Energy2market GmbH, übermittelt durch news aktuell