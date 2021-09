Steel Dynamics-Aktie: Insider handelt mit Unternehmensaktien!

Was geschah: Laut einer Einreichung bei der U.S. Securities and Exchange Commission am Montag verkaufte Mark D Millett 155.563 Steel Dynamics-Aktien für insgesamt 11.043.110 $.

Nach dieser Transaktion besitzt Millett nun 3.303.024 Steel Dynamics-Aktien im Wert von 222.251.392 $, basierend auf dem aktuellen Kurs von 60,59 $ zum Zeitpunkt der Veröffentlichung.

Warum sind Insidertransaktionen wichtig?

Insidertransaktionen sollten nicht in erster Linie für eine Investitionsentscheidung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung