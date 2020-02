SteelEye sichert sich in von Eight Roads angeführter Runde 10 Millionen US-Dollar Wachstumskapital

London (ots/PRNewswire) - Unternehmen wird internationale Expansion vorantreibenund das Portfolio an Compliance- und Datenanalyselösungen weiter ausbauenDas Compliance-Technologie- und Datenanalyse-Unternehmen SteelEye(http://www.steel-eye.com/) hat in einer Runde unter der Leitung des FinTechStrategic Investments Teams bei Eight Roads (https://eightroads.com/en/), derproprietären Investmentgesellschaft von Fidelity, zusammen mit dem bestehendenInvestor Illuminate Financial (https://illuminatefinancial.com/), 10 MillionenUS-Dollar in der Serie A-Finanzierung erhalten. Der von SteelEye aufgebrachteBetrag erhöht sich damit auf insgesamt 20 Millionen US-Dollar.SteelEye wurde im Oktober 2017 gegründet, um die Komplexität und die Kosten imZusammenhang mit Compliance zu reduzieren und es Finanzunternehmen weltweit zuermöglichen, ihre gesetzlichen Verpflichtungen über eine einzige Plattform zuverwalten.Die Fähigkeit des Unternehmens, Daten zusammenzuführen, zu bereinigen, zuindexieren und zu analysieren, hat dazu geführt, dass SteelEye bereits mehr alsfünfzig Kunden in sieben Ländern gewonnen hat. SteelEye hat bis dato Lösungenfür Aktenführung, Trade Reconstruction, Transaction Reporting, Handels- undKommunikationsüberwachung, Best Execution Reporting, Transaktionskostenanalyseund fortschrittliche Analysen für Richtlinien und Vorschriften einschließlichMiFID II, EMIR, Dodd-Frank, SMCR und MAR auf den Markt gebracht.Mit der Einführung dieser maßgeblichen regulatorischen Rahmenbedingungen sinddie autorisierten Firmen weltweit verstärkt unter Zugzwang, Daten zu speichernund zu reproduzieren, ihre Operationen aktiv zu überwachen und über finanzielleTransaktionen zu berichten. Aufgrund der Vielzahl der verschiedenen Mandate undder Silonatur der meisten Finanzsysteme und Plattformen fällt es vielen Firmenjedoch schwer, ihren wachsenden Compliance-Verpflichtungen nachzukommen, undauch die Kosten sind von Jahr zu Jahr gestiegen.SteelEye ist von Grund auf für diese Herausforderungen konzipiert, umUnternehmen dabei zu unterstützen, die Einhaltung der Vorschriften intelligenterabzuwickeln. SteelEye ermöglicht zudem die sofortige Abfrage und Analyse jedesbeliebigen Datensatzes innerhalb der Plattform und transformiert damit die Artund Weise, wie die Firmen interagieren und ihre finanziellen und regulatorischenInformationen nutzen. Dies war auf konsolidierter Basis traditionell bislangschwierig und bietet die beträchtliche Chance für Unternehmen, ein besseresVerständnis ihres Geschäfts zu erlangen, und ihre Entscheidungsfindung undletztendlich ihre Performance zu verbessern."SteelEyes innovative Daten- und RegTech-Plattform unterstützt Finanzunternehmenbei der erfolgreichen Bewältigung ihrer zunehmend komplexenCompliance-Verpflichtungen", erklärt Alokik Advani, Managing Director desBereichs FinTech Strategic Investments bei Eight Roads. "SteelEye hat einbeträchtliches Momentum im Markt erreicht und kann eine erhebliche Nachfragenach seinen Dienstleistungen vorweisen. Wir sind freuen uns über diePartnerschaft mit SteelEye, um das Wachstum zu fördern und die Anstrengungen desUnternehmens zu verstärken".Matt Smith, CEO von SteelEye, setzt hinzu: "Datengenauigkeit ist eine dergrößten Herausforderungen, mit denen Unternehmen bei der Einhaltung vonRichtlinien und Vorschriften wie MiFID II konfrontiert sind. Wenn man diesesDatenproblem vorrangig löst, sparen die Kunden nicht nur Kosten und Zeit,sondern erhalten auch einen beispiellosen Einblick in ihre Geschäftsabläufe undin ihren kommerziellen Betrieb. Eight Roads teilt unsere 'Data First'-Vision undwird maßgeblich zum Ausbau unseres Geschäfts beitragen"."Wir freuen uns sehr, Eight Roads, das signifikante Erfahrung und ein großesVertriebspotenzial für die Produkte von SteelEye miteinbringt, als SteelEyeInvestor begrüßen zu können", sagt Mark Beeston, Managing Partner und Gründervon Illuminate Financial Management. "SteelEye hat sich seit unserer Investitionin der späten Seed-Runde weiterhin als außerordentlich passend für IlluminatesEnterprise FinTech-fokussiertes Portfolio erwiesen und kann eine zentralisierteund unbegrenzt skalierbare Datenlösung für Finanzinstitutionen liefern. SteelEyeverfügt, wenn die Daten eines Kunden alle an einem Ort vorliegen, über eineaußerordentliche Leistungsfähigkeit, neue RegTech- oder BusinessIntelligence-Module, sowohl in Eigenentwicklung oder über Partnerschaften, zuimplementieren".Logo: https://mma.prnewswire.com/media/897469/SteelEye_Logo.jpgPressekontakt:Emmy GranströmMarketing Director - SteelEyeemmy.granstrom@steel-eye.com+44(0)203-176-8306Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/127912/4515772OTS: SteelEyeOriginal-Content von: SteelEye, übermittelt durch news aktuell