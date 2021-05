Stealth Bio Aktie: Deshalb verdoppelt sich die Aktie fast!

Die Aktien von Stealth Bio Therapeutics Corp(NASDAQ: MITO) stiegen in der vorbörslichen Sitzung als Reaktion auf neue Daten aus einer Post-Hoc-Analyse der Phase-1-Studie ReCLAIM, in der Elamipretide bei Patienten mit nicht zentraler geografischer Atrophie (GA) und Hochrisiko-Drusen im Zusammenhang mit trockener altersbedingter Makuladegeneration (AMD) untersucht wurde.

Die Daten wurden auf dem Virtual Annual Meeting der Association for Research in Vision and Ophthalmology ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung