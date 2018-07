Ste Bic S: Aktienanalyse vom 22.07.2018

Weitere Suchergebnisse zu "Bic":

Per 22.07.2018, 02:00 Uhr wird für die Aktie Ste Bic S am Heimatmarkt EN Paris der Kurs von 81,45 EUR angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Bürodienstleistungen".

Ste Bic S haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 6 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 6 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 4,24 % ist Ste Bic S im Vergleich zum Branchendurchschnitt Home & Office Products (2,22 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 2,01 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Buy" ableiten.

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Ste Bic S wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Ste Bic S auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Ste Bic S erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -16,81 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Home & Office Products"-Branche sind im Durchschnitt um 1,91 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -18,73 Prozent im Branchenvergleich für Ste Bic S bedeutet. Der "Consumer Discretionary"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,92 Prozent im letzten Jahr. Ste Bic S lag 19,73 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.