Staus halten sich zum Osterferien-Start in Grenzen / ADAC Stauprognose für 5. bis 7. April

München (ots) - Wer am Wochenende auf Deutschlands Autobahnenunterwegs ist, trifft fast überall auf gute Reisebedingungen. DieStaugefahr ist trotz des Osterferien-Beginns in Bremen, Niedersachsenund Schleswig-Holstein und wegen der noch verhaltenenBaustellentätigkeit relativ gering. Auf den Wintersportrouten und inRichtung südliche Alpenländer rechnet der ADAC hingegen mit etwasmehr Verkehr. vor allem am Samstag. Noch immer sind Brettlfansunterwegs, auch wenn die Skisaison ihren Höhepunkt bereitsüberschritten hat.Das sind die besonders belasteten Strecken:- A 1 Hamburg - Bremen - Münster - Dortmund- A 2 Hannover - Braunschweig - Berlin- A 3 Frankfurt - Würzburg - Nürnberg - Passau- A 4 Kirchheimer Dreieck - Erfurt - Dresden- A 5 Frankfurt - Karlsruhe - Basel- A 6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg- A 7 Flensburg - Hamburg und Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte- A 8 Stuttgart - München - Salzburg- A 9 München - Nürnberg - Berlin- A 93 Inntaldreieck - Kufstein- A 95 / B 2 München - Garmisch-Partenkirchen- A 96 München - Lindau- A 99 Umfahrung MünchenIm benachbarten Ausland sind besonders Tauern-, Inntal- undBrennerautobahn in Österreich, die italienische Brennerautobahn unddie Schweizer Gotthard-Route zeitweise etwas voller. LangeWartezeiten sind aber die Ausnahme.Pressekontakt:ADAC NewsroomT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell