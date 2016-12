Staureicher Start ins neue Jahr / ADAC-Stauprognose für das Wochenende 30.12. bis 1.1.

München (ots) - Zum Jahreswechsel drohen noch einmal zahlreicheStaus auf Deutschlands Autobahnen. In den Tagen nach Silvester endenin Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland, Sachsen,Sachsen-Anhalt und Thüringen die Ferien. Während der Berufsverkehr amFreitagnachmittag geringer ausfällt, sind Samstag und Sonntag vieleUrlauber unterwegs. Vor allem die Wintersportrouten sind davonbetroffen.Die wichtigsten Staustrecken (in beiden Richtungen):- A 1 Köln - Dortmund - Bremen - Hamburg- A 2 Dortmund - Hannover - Braunschweig - Berlin- A 3 Köln - Frankfurt - Nürnberg - Passau- A 4 Kirchheimer Dreieck - Erfurt - Dresden- A 5 Hattenbacher Dreieck - Karlsruhe - Basel- A 6 Metz/Saarbrücken - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg- A 7 Hamburg - Hannover - Kassel - Würzburg - Füssen/Reutte- A 8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg- A 9 München - Nürnberg - Berlin- A 10 Berliner Ring- A 24 Hamburg - Berlin- A 61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen- A 72 Hof - Chemnitz- A 81 Stuttgart - Singen- A 93 Inntaldreieck - Kufstein- A 95 /B 2 München - Garmisch-Partenkirchen- A 96 München - Lindau- A 99 Umfahrung MünchenAuch im benachbarten Ausland bleiben Staus dank Urlaubern,Heimkehrern und Wintersportlern nicht aus. In einigen europäischenLändern gehen die Ferien zu Ende, zum Beispiel in Dänemark undFrankreich.Die Staustrecken im Ausland:- Österreich: A 1 West-, A 10 Tauern-, A 12 Inntal-, A 13Brenner-, A 14 Rheintalautobahn, B 179 Fernpass-Route sowie dieTiroler, Salzburger und Vorarlberger Bundesstraßen- Italien: A 22 Brennerautobahn sowie die Straßen ins Puster-,Grödner- und Gadertal und in den Vinschgau- Schweiz: A 2 Gotthard-Route, die A 1 St. Gallen - Zürich - Bernund die Zufahrtsstraßen in die Skigebiete Graubündens, desBerner Oberlands, des Wallis und der Zentralschweiz; längereWartezeiten an den Autoverladestationen Furka, Lötschberg undVereinaBei der Einreise von Österreich nach Deutschland kann es längereWartezeiten und Staus geben. Am stärksten gefährdet sind die dreiAutobahnübergänge Suben (A 3 Linz - Passau), Walserberg (A 8 Salzburg- München) und Kiefersfelden (A 93 Kufstein - Rosenheim).Wer jetzt in die Berge will, sollte sich vor Fahrtantritt über dieaktuelle Lage erkundigen. Auch offene Pässe können jederzeitgeschlossen werden. Informationen zum Straßenzustand und derBefahrbarkeit aller wichtigen Alpenstraßen sind online bei der ADACAlpenstraßeninfo(https://www.adac.de/reise_freizeit/verkehr/alpenstrassen/)verfügbar.Pressekontakt:ADAC ÖffentlichkeitsarbeitExterne KommunikationDiana SprungTel.: ++49 (0)89 / 7676-2410diana.sprung@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell