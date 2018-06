Stauraumideen für die Küche (FOTO)

Augsburg (ots) -(tdx) In den meisten Haushalten ist die Küche das Herzstück.Jedoch neigt man dazu, sie mit allen möglichen Utensilienvollzustellen. So wünscht man sich nichts sehnlicher, als eine Küche,in der alles seinen festen Platz hat. Die Lösung ist einfach.In der Küche gilt es, jede Menge Stauraum zu haben. Das bedeutetaber nicht noch mehr Schränke aufzustellen, sondern vorhandenesinnvoll zu nutzen. Vor allem durch die falsche Einteilung vonSchränken wird viel Raum verschwendet. Bestes Beispiel ist derVorratsschrank. In ihm sollte alles untergebracht sein, was imKochalltag benötigt wird. Dies gelingt mit vollständig ausziehbarenSchubladen wesentlich einfacher, als Regalböden bis ins hinterste Eckzu befüllen. So entstehen Ordnung, Übersicht und ein bequemer Zugriffauf alle Vorräte.Ähnlich ist es bei Eckschränken. Sie zählen zu den kniffligstenZonen in der Küche. Statt Schubladen oder Schranktüren im90-Grad-Winkel anzuordnen, machen Über-Eck-Vollauszüge Sinn.Einerseits verkanten geöffnete Fächer nicht mehr, anderseits hat manschnell alles zur Hand ohne sich bis ins hinterste Eck verrenken zumüssen.Ungenutzter Stauraum befindet sich ebenfalls sehr häufig imSpülenunterschrank. Dort sind meist nur Mülleimer und Putzmitteluntergebracht. Es bleibt viel leerer Raum rund um Spülbecken undAbtropfbereich. Die Lösung: Statt den Spülenschrank im oberen Bereichnur zu verblenden, kann sich eine u-förmige Schublade als goldwerterweisen. Dem bislang verschenkten Platz lässt sich ungeahnterStauraum für allerlei Gegenstände abtrotzen, die beim Abwasch oder amfließenden Wasser schnell griffbereit sein müssen.Mut, Lücken zu schließen, ist ohnehin das Motto in derKüchenplanung. Schränke und Geräte gibt es meist in Normgrößen.Schnell entstehen ungenutzte Abstände zwischen Wand und Küchenzeile.Ob darin am Ende ein Weinregal oder ein maßgefertigter Unterschranksamt Auszügen Platz findet, bleibt jedem selbst überlassen.Entscheidend ist nur, dass auch die kleinste Nische in Stauraumumgewandelt werden kann.Eine Vielzahl weiterer Stauraumideen gibt's unterhttps://www.blum.com/ideas.Pressekontakt:Redaktionsgemeinschaft Bauen & WohnenWerner-von-Siemens-Str. 686159 Augsburghttp://www.themendienst.de/rg-bauen-wohnen/Tel: 0821 / 258 93 00E-Mail: redaktion@rgbuw.deOriginal-Content von: Redaktionsgemeinschaft Bauen und Wohnen RGBuW, übermittelt durch news aktuell