"Staugarantie" auf vielen Wintersportrouten / ADAC-Stauprognose für das Wochenende 27. bis 29. Januar

München (ots) - Wer am Wochenende in Richtung Wintersportgebietereist, muss mit vollen Straßen rechnen. In Berlin und Brandenburgbeginnen die einwöchigen Winterferien, Hamburg, Bremen undNiedersachsen freuen sich über ein verlängertes Wochenende. Auch aufder Rückreise wird es Samstag und Sonntag zeitweise zäh, wenn sichKurzurlauber und Tagesskifahrer auf den Heimweg machen. Auf denAutobahnen abseits der Wintersportrouten wird der Verkehrvoraussichtlich meist störungsfrei laufen.Die Staustrecken:- Großraum Hamburg, Bremen und Berlin- A 1 Hamburg - Bremen - Münster - Dortmund- A 2 Dortmund - Hannover - Berlin- A 3 Köln - Frankfurt - Würzburg - Nürnberg - Passau- A 5 Frankfurt - Karlsruhe - Basel- A 6 Kaiserslautern - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg- A 7 Hamburg - Hannover - Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte- A 8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg- A 9 München - Nürnberg - Berlin- A 93 Inntaldreieck - Kufstein- A 95 / B 2 München - Garmisch-Partenkirchen- A 99 Umfahrung MünchenAuch in den Alpenländern drohen vor und nach dem PistenvergnügenStaus. Die Staurouten im Ausland:- Österreich: A 1 West-, A 10 Tauern-, A 12 Inntal-, A 13Brennerautobahn, B 179 Fernpass-Route sowie die Tiroler,Salzburger und Vorarlberger Bundesstraßen- Italien: A 22 Brennerautobahn sowie die Straßen ins Puster-,Grödner- und Gadertal und in den Vinschgau- Schweiz: A 2 Gotthard-Route, die A 1 St. Gallen - Zürich - Bernund die Zufahrtsstraßen in die Skigebiete Graubündens, desBerner Oberlands, des Wallis und der Zentralschweiz.Bei der Einreise von Österreich nach Deutschland können Staus undWartezeiten aufgrund der Grenzkontrollen entstehen. Am stärkstengefährdet sind die drei Autobahnübergänge Suben (A 3 Linz - Passau),Walserberg (A 8 Salzburg - München) und Kiefersfelden (A 93 Kufstein - Rosenheim).